Yıldırım’ın röntgeni çekiliyor

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'yı olası depremin yıkıcı etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, JICA ile birlikte başlattığı Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi'sini sürdürürken, imara açık alanlardaki zemin yapısını da mercek altına aldı.



Büyükorhan ve üç merkez ilçe dışındaki tüm ilçelerde zeminle ilgili mikro bölgeleme çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesindeki çalışmalara hız verdi. Yıldırım'da yaklaşık 6 bin 135 hektar alanın imar planına esas mikro bölgeleme etüt raporu hazırlanıyor. Çalışma kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda söz konusu alanda, 20 metre derinliğinde 214 adet sondaj ve 10 metre derinliğinde 170 adet sondaj kuyusu, 300 adet sismik kırılma-masw, 300 adet mikrotremör çalışması yapılacak. 384 sondaj noktasından 53'ünde çalışmalar biterken, sondaj çalışmaları devam ediyor. Sondaj kuyularından alınan numuneler laboratuvar ortamında inceleniyor.







Çalışma alanı ve yakın çevresindeki alanları etkileyen segmentler boyunca 15 adet fay çalışması, alanında uzman akademisyenlerle birlikte yürütülecek. Arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra hazırlanan mikro bölgeleme etüt raporu onay için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilecek.

FOTOĞRAFIN BÜTÜNÜNÜ GÖRECEĞİZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Çınarönü Mahallesi'nde devam eden zemin inceleme çalışmalarını yerinde inceledi. Belirlenen 384 noktadan yüzde 30'unda sondaj çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Aktaş, özellikle Yıldırım'ın 1950 ve 60'lı yıllardan sonra yoğun göç alarak, kaçak yapılarla birlikte hormonlu bir şekilde büyüdüğünü ve imar planlarının da bu manada tam olarak oluşturulamadığını kaydetti.







Olayı kısa vadede birkaç dönüşümle halletmekten ziyade Yıldırım'ın bütününde konuyu halletmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Tabi biz bir yerlerde dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. O dönüşümleri de lokal olarak yaptığımız jeolojik etütlerle devam ettiriyoruz. Ama fotoğrafın bütününü görmek istiyoruz. Büyükorhan ve 3 merkez ilçede mikro bölgeleme çalışmalarını daha önce tamamlamıştık. Şimdi de Yıldırım ilçemizdeki mikro bölgeleme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

DEPREMİ KONUŞMAK HOŞ DEĞİL

Çalışmaları Yıldırım Belediyesi ile iş birliği halinde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Şehrimizi bu manada tanımak, özellikle dönüşüm gereken bölgelerle alakalı altyapıyı iyi oluşturmak adına bu çalışmalar çok önemli. Belki depremi konuşmak hoş değil ama Hatay'da, Nurdağı'nda, Kahramanmaraş'ta deprem konuşulmadığı için veya az konuşulduğu ya da gerekli tedbirler alınmadığı için maalesef bu acı gerçekle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla yeni acılar yaşamamak adına şehrin bütünde dönüşümle alakalı, altyapıyı oluşturmak kaçınılmaz bir gerçek. Deprem belki 50 sene, 100 sene, 200 senede bir oluyor ama bıraktığı acılar ve yaralar da aynen o kadar 100 senelik oluyor. Deprem önlenemez ama aldığımız tedbirlerle depremi en az zararla atlatmak bizim elimizde. Bizim yaptığımız çalışmalar da aynen budur" dedi.





Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da ilçenin tamamını kapsayan bu mikro bölgeleme çalışmasına verdikleri destekler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Yıldırım Belediyesi olarak yaptıkları tüm kentsel dönüşüm projelerinde zemin etütlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Ama bu çalışma şehrin bütününü kapsaması bakımından çok önemli. Bundan sonraki süreçte yapılacak tüm dönüşüm projeleri bu çalışmalarla birlikte gerçekleştirilecek. Şu anda Yıldırım'ın 10'dan fazla noktasında gerek Büyükşehir tarafından gerekse bizim ve özel sektörün girişimleriyle birlikte dönüşüm çalışmaları yapılıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz" dedi.