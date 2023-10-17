Benekli Ayhan’a öldüresiye dayak! O anlar kameraya yansıdı

BENEKLİ AYHAN VE KARŞI GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç'un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.