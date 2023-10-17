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Benekli Ayhan'a öldüresiye dayak! O anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri... Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç Isparta’da darp edildi. Benekli Ayhan'ın dövüldüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 09:34 Güncelleme 17 Ekim 2023, 10:11
Benekli Ayhan’a öldüresiye dayak! O anlar kameraya yansıdı

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta'da darp edildi.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

BENEKLİ AYHAN VE KARŞI GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç'un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DAKİKALARCA DARP ETTİLER
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç'u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BENEKLİ AYHAN BAYILDI
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Görüntülerde iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.


Fotoğrafta: Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç

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