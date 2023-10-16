Zeka bulmacası: Sadece IQ’su yüksek olanlar resimde otobüsün hangi yönde gittiğini 5 saniye içinde görebilirler!

Otobüsün Hangi Yönde Gittiğini Fark Ettiniz mi?



Bu bulmacada, otobüsün sağ veya sol yönde mi gittiğini analiz etmeniz gerekmektedir. Bulmacayı çözmenin anahtarı, yolcu kapılarının nerede olacağını (ki resimde görünmeyen bir tarafta olduğunu) anlamaktır.

Resimde kapıyı göremediğimize göre, otobüs ABD yollarında "sol" yönde gitmektedir ve Hindistan ve Birleşik Krallık yollarında "sağ" yönde gitmektedir. Hindistan ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde, otobüs sağ tarafı kullanılan yolda sağa giderken, ABD gibi ülkelerde otobüs sol tarafı kullanılan yolda sola gider.