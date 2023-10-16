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Ayıların içindeki 3 hindistan cevizini sadece IQ'su yüksek olanlar buluyor

Optik illüzyon görselleri sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise ayıların arasına gizlenmiş 3 hindistan cevizi isimli resim oldu. Aşağıda yer alan görsel detaylı bir şekilde incelendiğinde ayıların arasında saklanan 3 gizli hindistan cevizi bulunduğunu görüyoruz. Testi hazırlayan kişi gizlenmiş olan cisimleri 10 saniye içinde bulamayacağınızı iddia ediyor. Peki, siz hindistan cevizlerini gördünüz mü? İşte çok konuşulan o test!

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 11:17 Güncelleme 16 Ekim 2023, 11:17
Ayıların içindeki 3 hindistan cevizini sadece IQ’su yüksek olanlar buluyor

Optik illüzyonların gizli tutkusu dünyada zorluklarla mücadele etmeyi seven herkesin dikkatini çekiyor. Bu illüzyonlar son dönemde o kadar popüler oldu ki sosyal medyada da çok konuşuluyor. Ayıların arasına gizlenmiş 3 hindistan cevizi isimli görsel son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Saklı 3 hindistan cevizini bulan insanların çok hırslı olduğu söyleniyor.

SÜRENİZ BAŞLADI

Paylaşımda 10 saniyede 3 gizli hindistan cevizini bulmanız söyleniyor. Hemen şimdi aşağıdaki resme bir göz atın.

3'ÜNÜ AYNI ANDA GÖREBİLDİNİZ Mİ?

Bu görüntü kullanıcıları görüntüdeki gizli hayvanı veya nesneyi bulmaya zorlayan ve optik illüzyon zorlukları yaratmada usta olan Gergely Dudas tarafından hazırlandı.

AYILARIN İÇERİSİNDE GİZLİ...

Başlangıçta bu resimde tek bir yerde toplanmış birçok ayı olduğunu görebiliriz. Bu ayılar kahverengi ayılar, beyaz ayılar veya kutup ayıları gibi farklı renklerde ve tarçın renkli ayılar.

Ayrıca bu görüntüde ara sıra panda ayısını da görebilirsiniz. Ancak, gerçekten bulmanız gereken şey, ayılar grubu arasında akıllıca saklanan 3 gizli hindistan cevizi. Sadece olağanüstü gözlem becerilerine sahip olanlar rekor süreyi geçebilecekler. Kim bilir, belki de o kişi siz olabilirsiniz.

KIRMIZI ÇEMBERLE GÖSTERDİK

Hindistan cevizinin nerede saklandığını bilmek ister misiniz? Hemen aşağıdaki çözüme geçelim.

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