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Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde can pazarı: 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 23:16 Güncelleme 17 Ekim 2023, 04:31
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde can pazarı: 26 aracın karıştığı kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de katliam gibi kaza!

Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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