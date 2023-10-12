Zonguldak’ta iğrenç olay! 42 yaşındaki köy muhtarı 17 yaşındaki zihinsel engelli genç kızı hamile bıraktı: Gerçekler DNA testi ile ortaya çıktı





DNA TESTİ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Cumhuriyet savcısı, bebeğin babasının tespiti için şüpheliler G.A. ve O.A. ile bebekten DNA örneği alınmasını istedi. DNA testi sonucuna göre, bebeğin babasının köy muhtarı O.A. olduğu ortaya çıktı.