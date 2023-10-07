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Gıda mühendisleri üstüne basa basa uyardı: Marketlerden sakın bu ürünleri almayın

Gıda güvenliği uzmanları, son dönemde marketlerde satılan bazı popüler ürünlerin insan sağlığını tehdit edebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar, genellikle denetimden uzak, üretim koşulları belirsiz ve nasıl saklandığı belli olmayan açıkta satılan ürünleri hedef alıyor. Günümüzde çoğu insan pratiklik ve erişilebilirlik nedeniyle bu tür ürünleri tercih ediyor.

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Giriş Tarihi 08 Ekim 2023, 10:56 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:02
Gıda mühendisleri üstüne basa basa uyardı: Marketlerden sakın bu ürünleri almayın

Son dönemde gıda güvenliği uzmanları, marketlerde satılan popüler bazı ürünlerin insan sağlığını tehdit edebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar, özellikle denetimden uzak, üretim ve saklama koşulları belirsiz olan açıkta satılan ürünleri hedef alıyor. Bu ürünler arasında çiğ süt, açıkta satılan salçalar, bitki karışımları ve kuruyemişler gibi ürünler bulunuyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN RİSKLER BARINDIRIYOR

Pastorize edilmemiş sütler, içerisinde birçok patojenik organizma bulundurabilir. Çiğ sütün salmonella, listeria ve campylobacter gibi ciddi hastalıklara neden olabileceği konusunda insanları uyarılarda bulunuyor.

Bu nedenle çiğ süt tüketirken ürünün güvenilir kaynaklardan geldiğinden ve gıda güvenliği standartlarına uygun üretildiğinden emin olmak önemlidir.

Marketlerde paketli halde satılan önceden kesilmiş meyveler, tüketilmeden önce mutlaka yıkanmalıdır. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bu tür ürünlerin içerisinde bakterilerin bulunabileceğini belirtiyor.

Özellikle önceden kesilmiş kavunlar, bazı sağlık sorunlarına neden olabileceği için temizlik konusunda dikkatli olunması gereken bir üründür.

Gıda güvenliği uzmanları, tüketicilerin bu tür ürünleri seçerken dikkatli olmalarını ve ürünlerin güvenilir kaynaklardan geldiğinden emin olmalarını öneriyor.

Sağlığımız için gıda güvenliğine her zaman önem vermek olası riskleri en aza indirmemize yardımcı olacaktır. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam için güvenli gıda tüketimi büyük bir öneme sahiptir.


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