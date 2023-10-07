Gıda mühendisleri üstüne basa basa uyardı: Marketlerden sakın bu ürünleri almayın

Son dönemde gıda güvenliği uzmanları, marketlerde satılan popüler bazı ürünlerin insan sağlığını tehdit edebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar, özellikle denetimden uzak, üretim ve saklama koşulları belirsiz olan açıkta satılan ürünleri hedef alıyor. Bu ürünler arasında çiğ süt, açıkta satılan salçalar, bitki karışımları ve kuruyemişler gibi ürünler bulunuyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN RİSKLER BARINDIRIYOR Pastorize edilmemiş sütler, içerisinde birçok patojenik organizma bulundurabilir. Çiğ sütün salmonella, listeria ve campylobacter gibi ciddi hastalıklara neden olabileceği konusunda insanları uyarılarda bulunuyor.