Görenler şaşkına döndü! Gaziosmanpaşa’da kötü koku harekete geçirdi: Evden 5 ton çöp çıktı

"DAHA İÇERİDEN ÇOK ÇÖP ÇIKARACAKLAR"

Bir başka mahalle sakini de, "Kadının akli sağlığı yerinde değil. İçerideki çöpleri de hala çıkarıyorlar. Bu binadakiler rahatsız olmuş, mahalledekilerde bu durumdan çok rahatsız. Daha içeriden çok çöp çıkaracaklar" şeklinde konuştu.