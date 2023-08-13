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Esenyurt'ta vahşet! Gözü dönmüş baba ailesine kabusu yaşattı: Eşi ve 3 çocuğunun olduğu evi ateşe verdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, madde kullandığı öne sürülen Mehmet D. isimli şahıs tartıştığı eşinin ve 3 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken evde bulunan Mehmet D.'nin eşi çocuklarını alarak dışarı kaçtı. Yangını çıkaran Mehmet D. ise polis ekipleri tarafından güçlükle binadan çıkartıldı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 18:17 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 18:17
Esenyurt’ta vahşet! Gözü dönmüş baba ailesine kabusu yaşattı: Eşi ve 3 çocuğunun olduğu evi ateşe verdi

Esenyurt'ta gözü dönmüş baba ailesine kabusu yaşattı.

Yangın, 15.50 sıralarında Balıkyolu Mahallesi 478. Sokak'ta meydana geldi.

Madde kullandığı iddia edilen baba Mehmet D. eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi.

Evde bulunan Mehmet D.'nin eşi çocuklarını alarak dışarı çıkardı.

BİNADAN ZORLA ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, bina sakinleri Mehmet D.'ye tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet D. tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

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