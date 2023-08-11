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Kendini Barbie Bebek olarak tanıttı! Hırsız çıktı! Teyzesiyle kameralara böyle yakalandı

Mimarlık öğrencisi B. Ç., sosyal medya üzerinden kendini Barbie Bebek olarak tanıttı. Instagram’da yayınladığı lüks araçlı fotoğraflarla dikkat çeken B.Ç. ile ilgili gerçek duyanları şoke etti. Genç kadının hırsız olduğu ortaya çıktı. B.Ç., ile teyzesi T.Ç., Bolu'da ayakkabı hırsızlığı yaparken yakalandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 16:57 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 16:57
Kendini Barbie Bebek olarak tanıttı! Hırsız çıktı! Teyzesiyle kameralara böyle yakalandı

Sosyal medya da güzelliği ile tanınan ve lüks araçlarla çok sayıda fotoğraflar paylaşan ve sosyetenin yakından tanıdığı B.Ç., ile teyzesi T.Ç., Bolu'da girdikleri bir apartmanda ayakkabı hırsızlığı gerçekleştirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; iki ayakkabı hırsızı İlkay Bayrak'ın kapı önünde bulunan spor ayakkabılarını çalarak, yanlarında getirdikleri çantalara koyarak, kayıplara karıştı.

Olayın polise bildirilmesinin ardından sosyete güzeli B.Ç. ile teyzesi T.Ç., apartmanın kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası yakayı ele verdiler.

Alınan ifadelerinin ardından sosyete güzeli B. Ç. ile teyzesi, "Hırsızlık" suçundan Savcılığa sevk edildi. Bu olay Bolu'da büyük yankı yarattı.

Öte yandan 16 bin takipçisi bulunun B. Ç.'nin, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflar ise ilgi odağı oldu.

Savcılığa sevk edilen sosyete güzeli hırsız B. Ç. nöbetçi mahkeme, teyze T. Ç, İSE savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.


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