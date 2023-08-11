İşkence mi iftira mı? Sivas'ta "İnek hasta" diye çağırdıkları veterinerin çenesi kırıldı! Babası gözyaşlarıyla anlattı

Olay, 3 Ağustos'ta, Yıldızeli ilçesi Menteşe köyü Tahtaköprü mezrasında meydana geldi. İddiaya göre veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, hayvanların muayenesi için evine çağıran akrabaları E.T. ile uzman çavuş olan kardeşi K.T.'nin saldırısına uğradı

Sivas 'ta, veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu (25), iddiaya göre, hayvanları muayene etmesi için evine çağıran akrabaları E.T. (25) ile uzman çavuş kardeşi K.T.'nin (24) saldırısına uğradı.

Konuşamayan Topçu'nun yakınları şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler E.T. ile K.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BABA GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Veteriner Hekim Muhammet Alperen Topçu'nun babası Ekrem Topçu, oğlunun uğradığı saldırıyı gözyaşlarıyla anlattı. Şüphelilerin cezalandırılmasını isteyen Topçu, "Bizim hayvanlarımız onların tarlasının kıyısından geçerek yulaf tarlasını çiğnemiş. Çobanın dikkatsizliği sonucu bu olmuş. Daha sonra bana gelip yulafı çiğnetmememiz konusunda bizi uyardılar. Ben de 'Bir şey yoktur, bir iki hayvan geçmiş ve zararınız neyse veririz' dedim.

İNEKLER HASTA DİYEREK OĞLUMU ÇAĞIRDILAR

Daha sonra oğlumu evlerine çağırarak ineklerinin hasta olduğunu söylüyorlar. Benim oğlum da oraya gidiyor ve gittiği gibi iki kardeş oğluma saldırıyorlar.