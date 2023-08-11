İşkence mi iftira mı? Sivas'ta "İnek hasta" diye çağırdıkları veterinerin çenesi kırıldı! Babası gözyaşlarıyla anlattı

Sivas'ta, veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu (25), iddiaya göre, hayvanları muayene etmesi için evine çağıran akrabaları E.T. (25) ile uzman çavuş kardeşi K.T.'nin (24) saldırısına uğradı.
Olay, 3 Ağustos'ta, Yıldızeli ilçesi Menteşe köyü Tahtaköprü mezrasında meydana geldi. İddiaya göre veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, hayvanların muayenesi için evine çağıran akrabaları E.T. ile uzman çavuş olan kardeşi K.T.'nin saldırısına uğradı
ÇENESİ KIRILDI
Çenesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Topçu, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sivas'ta özel hastaneye sevk edildi.
Konuşamayan Topçu'nun yakınları şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler E.T. ile K.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Olayın, veteriner hekimin babası Ekrem Topçu (62) ile E.T. arasında ekili araziden hayvan geçirme tartışması sonrası yaşanan husumetten kaynaklandığı belirtildi.
BABA GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Veteriner Hekim Muhammet Alperen Topçu'nun babası Ekrem Topçu, oğlunun uğradığı saldırıyı gözyaşlarıyla anlattı. Şüphelilerin cezalandırılmasını isteyen Topçu, "Bizim hayvanlarımız onların tarlasının kıyısından geçerek yulaf tarlasını çiğnemiş. Çobanın dikkatsizliği sonucu bu olmuş. Daha sonra bana gelip yulafı çiğnetmememiz konusunda bizi uyardılar. Ben de 'Bir şey yoktur, bir iki hayvan geçmiş ve zararınız neyse veririz' dedim.
İNEKLER HASTA DİYEREK OĞLUMU ÇAĞIRDILAR
Daha sonra oğlumu evlerine çağırarak ineklerinin hasta olduğunu söylüyorlar. Benim oğlum da oraya gidiyor ve gittiği gibi iki kardeş oğluma saldırıyorlar.