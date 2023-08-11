180 gün sonra gelen acı haber! Hatay’da Rönesans Rezidansta hayatını kaybetmişlerdi: Anne kızın cenazesi bulundu

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye , yüzyılın afetini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem 13 ilimizi sarstı. En büyük yıkımı alan illerden biri de Hatay 'dı.

Binanın bahçe katında oturan öğretmen Biray Beşerikli (35) ile kızı Nazende Dila Açıkgöz'den de (6) deprem gününden sonra haber alınamadı. Baba Mehmet Beşerik li kızı ve torunu için 17 gün boyunca enkaz başında yattı ama bir haber çıkmadı. DNA testi için örnek verip bölgeden ayrıldı.

Felaketle bütünleşen adres ise henüz 2018'de inşa edilen Rönesans Rezidans 'tı. İşte 250 daireli o rezidansta tam anlamıyla bir facia yaşandı. Yüzlerce kişi hayatını kaybederken onlarcası da sırra kadem bastı.

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Eşi Nilay ile Bursa'daki Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait misafirhaneye yerleşen Mehmet Beşerikli, 6 ay sonra, 4 Ağustos Cuma günü, beklediği haberi aldı. Kızı ile torununun mezarının bulunduğunu duyunca acı ve sevinci bir arada yaşadı.

Beşerikli çifti, soluğu Hatay'da aldı. Beşerikli şu ifadeleri kullandı: Bizim için gözümüz aydın diyorum. En azından cenazelerimize kavuştuk. Gıyabında eş, dost, akrabalarla cenaze namazlarını kıldık.