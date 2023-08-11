180 gün sonra gelen acı haber! Hatay’da Rönesans Rezidansta hayatını kaybetmişlerdi: Anne kızın cenazesi bulundu

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye, yüzyılın afetini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem 13 ilimizi sarstı. En büyük yıkımı alan illerden biri de Hatay'dı.
Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye, yüzyılın afetini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem 13 ilimizi sarstı. En büyük yıkımı alan illerden biri de Hatay'dı.
Felaketle bütünleşen adres ise henüz 2018'de inşa edilen Rönesans Rezidans'tı. İşte 250 daireli o rezidansta tam anlamıyla bir facia yaşandı. Yüzlerce kişi hayatını kaybederken onlarcası da sırra kadem bastı.
Binanın bahçe katında oturan öğretmen Biray Beşerikli (35) ile kızı Nazende Dila Açıkgöz'den de (6) deprem gününden sonra haber alınamadı. Baba Mehmet Beşerikli kızı ve torunu için 17 gün boyunca enkaz başında yattı ama bir haber çıkmadı. DNA testi için örnek verip bölgeden ayrıldı.
DEVLETİMİZ SAĞOLSUN
Eşi Nilay ile Bursa'daki Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait misafirhaneye yerleşen Mehmet Beşerikli, 6 ay sonra, 4 Ağustos Cuma günü, beklediği haberi aldı. Kızı ile torununun mezarının bulunduğunu duyunca acı ve sevinci bir arada yaşadı.
Beşerikli çifti, soluğu Hatay'da aldı. Beşerikli şu ifadeleri kullandı: Bizim için gözümüz aydın diyorum. En azından cenazelerimize kavuştuk. Gıyabında eş, dost, akrabalarla cenaze namazlarını kıldık.
Hatimlerini indirdik. Devletimizden Allah razı olsun. Bizden desteklerini esirgemediler. Çok teşekkür ediyoruz. Haberi aldığımız gün ise torunumun doğum günüydü. Cennette meleklerle beraber kutluyordur.
Biray Beşerikli ile kızının Hatay Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildiği ortaya çıktı. Genç kadının naaşının 915 no'lu mezara, kızının ise 369 no'lu kabre defnedildiği anlaşıldı.
Biray Beşerikli ile kızı Dila'dan geriye mutlu günlerinde çektirdikleri bu fotoğraflar kaldı. Resimlerde aylar sonra evlatlarının mezarına kavuşan dede ile anneanne de vardı.