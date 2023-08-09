Velayet vahşeti! Eşi ve üvey oğlunu velayet meselesi yüzünden katletti

Kahramanmaraş 'ta yaşayan inşaat işçisi Ümit Mutlu Akpınar (24), yüzyılın depreminden sonra eşi Büşra Akpınar ve velayetini aldığı üvey oğlu Macit Gül 'ü alarak Denizli Tavas 'a gitti. 3 gün önce çift, velayet meselesi yüzünden kavga etti. "İkinizi de geberteceğim" dedi. Eline geçirdiği bıçakla eşini ve üvey çocuğunu kovaladı.

BALKONA KAÇABİLDİ

Anne, çocuğunu kucağına aldı. Balkona doğru hareket ettiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Büşra Akpınar ve Macit Gül, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ümit Mutlu Akpınar, ifade işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi. Kocabaş Cezaevi'nde tutuklu bulunan Akpınar'ın, dün sabah saatlerine doğru girdiği tuvalette kendisini iple astığı öğrenildi. Ümit Akpınar'ın cenazesi, incelenmek üzere morga kaldırıldı.