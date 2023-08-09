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Schengen vizesi çıkarmak isterken 675 bin lira dolandırıldı! Polis zanlıları kıskıvrak yakaladı

İstanbul’da A.K. sosyal medyadan Schengen vizesi çıkarmak isterken dolandırıldı. 675 bin TL’sini kaptırdı. Polis zanlıları kıskıvrak yakaladı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ağustos tarihli yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 06:59
Schengen vizesi çıkarmak isterken 675 bin lira dolandırıldı! Polis zanlıları kıskıvrak yakaladı

Fatih'te yaşayan A.K., vize almak için sosyal medyada araştırma yaptı. M.N ile tanıştı. A.K.'ya vize çıkarabileceğini söyleyen M.N, bunun için 25 bin dolar ödemesi gerektiğini açıkladı. A.K., parayı M.N.'nin hesabına gönderdi ancak bir daha haber alamadı. Dolandırıldığını anlayan A.K. hemen polise ulaştı. Bu sırada dolandırıcı kendisinden 'Eksik evrak' bahanesiyle 16 bin dolar daha isteyince polis düğmeye bastı. Dolandırıcılık Büro ekipleri, buluşma ayarladı. Bir kafede suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Mahmud N. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.N. ise adli kontrol ile serbest kaldı. (YUNUS EMRE KAVAK)



HULUSİ YAŞASIN
Tekirdağ'da, 16 aylık Hulusi Sert, SMA'ya yakalandı. Tedavisi yurt dışındaydı. Bunun için de 2.5 milyon dolar yani yaklaşık 68 milyon TL şarttı. Valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Anne Remziye Sert (27), "Bebeğimin günden güne gözümüzün önünde daha fazla eriyip, ölmesini istemiyorum" diyerek yardım çağrısı yaptı.

ADANA BOMBASI!
İzmir bombası olarak bilinen tatlıya Adana'dan rakip çıktı. Tatlıcı Zeynep Geyik, "Adana bombası" adını verdiği bir tatlı yaptı. Tatlısını katmer hamuruyla yapan Geyik, tarifini şöyle anlattı: Katmer hamuruna bol Antep fıstığı ve çikolata koyup pişiriyorum. Sonra üzerine yine Antep fıstığı ve çikolata sos dökerek servis ediyorum. En fazla sipariş ise İzmir'den geliyor.



SAFRAN ZAMANI
Dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safranın ekimi, Karabük Safranbolu'da başladı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın Ekim ve Kasım ayında toplanacağı açıklandı. 11 dönüm alana ekim yapan Şaban Saymaz, "Safran meşakkatli bir iş ama seviyoruz. Gramı 250 liraya. 1 kilosu da 250 bin TL... İnternet üzerinden satıyoruz" açıklamasını yaptı.

GÜVENLİKSİZ
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan P.B., alkollü olarak otobüse bindi. Yolcuları rahatsız etti. Sağasola devrildi. Telefonu ile garip hareketler sergiledi. Vatandaşlar, kayda aldıkları o anları sosyal medyaya gönderdi. Paylaşım kısa sürede etkileşim alırken, tepkiler de art arda geldi. Bunun üzerine Şanlıurfa Valiliği, görüntüleri inceledi. Güvenlik görevlisinin hastanedeki işine son verdi.



GÖÇMEN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarla ilgili detayları paylaştı. Son 60 günde bin 385 düzensiz göçmen organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda gözetime alınan 35 bin 867 düzensiz göçmenden 17 bin 258'inin sınır dışı edildiğini hatırlattı. Denetimlerin daha da sıklaştırılacağını vurguladı.



VAZİYET İYİ DEĞİL
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce "Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım" açıklamasını yaptı. Ardından 6'lı masada kaos çıktı. İki ortak, seçimde hezimet yaşadı. Yollar ayrıldı. Yerel seçimlerde işbirliği olmayacağı tartışıldı. Bu konuda kesin kararlı olduğu hatırlatılan Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da önemli açıklamalar yapacağı hatırlatıldı. Kurmaylarına "Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir ittifak yapmayın" dediği iddiası ortaya atıldı...



BENİ AFFET ANNE
Kayseri'de bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın (20) son mesajı ortaya çıktı. Genç kızın, ölmeden 1 dakika önce annesine gönderdiği kısa notta, "Beni affet" yazdığı anlaşıldı.



CANIM 'TÜP'KİYEM!
- İstanbul Bahçelievler'de bir küçük tüp alev aldı. Ev sahibi panikle balkondan aşağı attı.
- Tüp, yoldan geçen otomobilin cam tavanını kırdı. Sürücü Mehmet İşler'in kafasını yardı!



CİNAYET GELIYORUM DEDİ
Şanlıurfa'da Murat Utuş (36), şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Esma Kalenderli'yi (30) sokak ortasında silahla katletti. Daha önce de cezaevine girip çıkan Utuş, tekrar hapse girdi. Kalenderli'nin eski eşinin bir süre önce de genç kadını iş yeri çıkışında öldürmek istediği ancak silah tutukluluk yapınca olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Ayrıca genç kadının eşi hakkında daha önce 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi. Kalenderli'nin görücü usulüyle Utuş ile evlendirildiği, 1 erkek, 2 kız çocukları dünyaya geldiği belirlendi. (Lütfü YALGI)



ELA ÖLDÜĞÜYLE KALDI
Ankara'da Zeynep Ela Bülbül (5), evinin önündeki otomobilden inip yola çıktı. Bu sırada İsmail A.'nın (58) kullandığı servis minibüsü küçük kıza çarptı. Bülbül, olay yerinde hayatını kaybetti. Tutuklanan İsmail A, 'Hız sınırını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak' kuralını ihlal ettiği için ikinci derece kusurlu bulundu. Hakkında 15 gün içinde iddianame düzenlendi. Jet hızıyla tahliye edildi. Bülbül ailesi, karara tepki gösterdi.



DALGA DALGA ACI
Artvin Arhavi'de yaşayan Şevval Demir (9), ailesiyle deniz kenarına gitti. Serinlemek için suya girdi. Ancak azgın dalgalar nedeniyle gözden uzaklaştı. Yüzme bilmeyen küçük kız, boğularak hayatını kaybetti.



O DOKTORA TAHLİYE
Muğla'da Dr. U.S.'nin, E.Ç. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Açığa alınan doktor, serbest bırakıldı. U.S.'nin avukatı Salih Tozlu, E.Ç. hakkında iftira nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.



YOK BÖYLE TUZAK!
Dolandırıcılar, Yayalar Hukuk Bürosu adı altında vatandaşlara önce kargo göndererek "Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız" mesajlarıyla korku saldı. Sonra da "Ödeme işlemini gerçekleştirmediniz" söylemleri ile avlarına düşürmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar, "Göndereyim de kurtulayım" diyerek dolandırıcılara para yolladı. Bazıları ise herhangi bir borcu ya da sipariş edip teslim almadığı bir ürünü olmadığını bildiği için dikkate almadı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu dolandırıcılar hukuk bürosu adı altında merkez kurmuşlar. Bu tuzaklara düşmeyin" ifadesini kullandı.


113 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 113 milyon 604 bin lira devretti. 5 bilenler 45 bin 897'şer, 4 bilenler bin 157'şer, 3 bilenler 59'ar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

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