Schengen vizesi çıkarmak isterken 675 bin lira dolandırıldı! Polis zanlıları kıskıvrak yakaladı

CANIM 'TÜP'KİYEM!
- İstanbul Bahçelievler'de bir küçük tüp alev aldı. Ev sahibi panikle balkondan aşağı attı.
- Tüp, yoldan geçen otomobilin cam tavanını kırdı. Sürücü Mehmet İşler'in kafasını yardı!
CİNAYET GELIYORUM DEDİ
Şanlıurfa'da Murat Utuş (36), şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Esma Kalenderli'yi (30) sokak ortasında silahla katletti. Daha önce de cezaevine girip çıkan Utuş, tekrar hapse girdi. Kalenderli'nin eski eşinin bir süre önce de genç kadını iş yeri çıkışında öldürmek istediği ancak silah tutukluluk yapınca olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Ayrıca genç kadının eşi hakkında daha önce 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi. Kalenderli'nin görücü usulüyle Utuş ile evlendirildiği, 1 erkek, 2 kız çocukları dünyaya geldiği belirlendi. (Lütfü YALGI)
ELA ÖLDÜĞÜYLE KALDI
Ankara'da Zeynep Ela Bülbül (5), evinin önündeki otomobilden inip yola çıktı. Bu sırada İsmail A.'nın (58) kullandığı servis minibüsü küçük kıza çarptı. Bülbül, olay yerinde hayatını kaybetti. Tutuklanan İsmail A, 'Hız sınırını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak' kuralını ihlal ettiği için ikinci derece kusurlu bulundu. Hakkında 15 gün içinde iddianame düzenlendi. Jet hızıyla tahliye edildi. Bülbül ailesi, karara tepki gösterdi.
DALGA DALGA ACI
Artvin Arhavi'de yaşayan Şevval Demir (9), ailesiyle deniz kenarına gitti. Serinlemek için suya girdi. Ancak azgın dalgalar nedeniyle gözden uzaklaştı. Yüzme bilmeyen küçük kız, boğularak hayatını kaybetti.
O DOKTORA TAHLİYE
Muğla'da Dr. U.S.'nin, E.Ç. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Açığa alınan doktor, serbest bırakıldı. U.S.'nin avukatı Salih Tozlu, E.Ç. hakkında iftira nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.