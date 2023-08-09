Schengen vizesi çıkarmak isterken 675 bin lira dolandırıldı! Polis zanlıları kıskıvrak yakaladı





SAFRAN ZAMANI

Dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safranın ekimi, Karabük Safranbolu'da başladı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın Ekim ve Kasım ayında toplanacağı açıklandı. 11 dönüm alana ekim yapan Şaban Saymaz, "Safran meşakkatli bir iş ama seviyoruz. Gramı 250 liraya. 1 kilosu da 250 bin TL... İnternet üzerinden satıyoruz" açıklamasını yaptı.

GÜVENLİKSİZ

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan P.B., alkollü olarak otobüse bindi. Yolcuları rahatsız etti. Sağasola devrildi. Telefonu ile garip hareketler sergiledi. Vatandaşlar, kayda aldıkları o anları sosyal medyaya gönderdi. Paylaşım kısa sürede etkileşim alırken, tepkiler de art arda geldi. Bunun üzerine Şanlıurfa Valiliği, görüntüleri inceledi. Güvenlik görevlisinin hastanedeki işine son verdi.





GÖÇMEN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarla ilgili detayları paylaştı. Son 60 günde bin 385 düzensiz göçmen organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda gözetime alınan 35 bin 867 düzensiz göçmenden 17 bin 258'inin sınır dışı edildiğini hatırlattı. Denetimlerin daha da sıklaştırılacağını vurguladı.





VAZİYET İYİ DEĞİL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce "Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım" açıklamasını yaptı. Ardından 6'lı masada kaos çıktı. İki ortak, seçimde hezimet yaşadı. Yollar ayrıldı. Yerel seçimlerde işbirliği olmayacağı tartışıldı. Bu konuda kesin kararlı olduğu hatırlatılan Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da önemli açıklamalar yapacağı hatırlatıldı. Kurmaylarına "Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir ittifak yapmayın" dediği iddiası ortaya atıldı...