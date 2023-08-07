Tarihe egzotik bir yolculuk: Nevşehir binlerce yıllık tarihi yapılarıyla ziyaretçileri büyülüyor

Nevşehir iline bağlı olan Ürgüp, nüfusu 40 bin kişilik bir ilçedir. Küçük bir nüfusa sahip olmasına rağmen oldukça geniş bir alanda yayılım göstermektedir. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli gezi alanlarından olan Kapadokya sınırlarında yer alan ilçenin pek çok gezilecek alanı bulunuyor. Özellikle yaz aylarında popülerliğini arttıran bölgede dini, tarihi ve turistik yerlerin sayısı oldukça fazla. İlçede yer alan pek çok alan koruma altına alınmıştır. Gezilmesi gereken yerler genellikle vadi, peri bacaları ve dini alanlar olarak gösterilmektedir. Ürgüp'te gezilecek yerler arasında; Asmalı Konak, Ürgüp Müzesi, Ürgüp Şehir Hamamı, Kızılçukur, Kapadokya Mağaraları, Mazı Yeraltı Şehri, Keşlik Manastırı, ve Temenni Tepesi bulunmaktadır.

PERİ BACALARI

Peri bacaları ülkemizde ve dünyada birçok bölgede görülüyor ancak hiçbir yerde Kapadokya'daki kadar görkemli ve geniş bir alana yayılmış değiller. Kapadokya'nın jeolojik yapısı, peri bacalarının oluşmasına ve insanların toprağı kolayca kazıyarak yer altı şehirleri kurmalarına imkan tanımış.