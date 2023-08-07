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Tarihe egzotik bir yolculuk: Nevşehir binlerce yıllık tarihi yapılarıyla ziyaretçileri büyülüyor

Nevşehir’de bulunan Ürgüp ve Kapadokya bölgeleri, doğal oluşum peri bacaları taş otelleri ve binlerce yıllık tarihi yapılarıyla ziyaretçileri farklı bir yolculuğa çıkartıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 06:58
Tarihe egzotik bir yolculuk: Nevşehir binlerce yıllık tarihi yapılarıyla ziyaretçileri büyülüyor

Nevşehir iline bağlı olan Ürgüp, nüfusu 40 bin kişilik bir ilçedir. Küçük bir nüfusa sahip olmasına rağmen oldukça geniş bir alanda yayılım göstermektedir. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli gezi alanlarından olan Kapadokya sınırlarında yer alan ilçenin pek çok gezilecek alanı bulunuyor. Özellikle yaz aylarında popülerliğini arttıran bölgede dini, tarihi ve turistik yerlerin sayısı oldukça fazla. İlçede yer alan pek çok alan koruma altına alınmıştır. Gezilmesi gereken yerler genellikle vadi, peri bacaları ve dini alanlar olarak gösterilmektedir. Ürgüp'te gezilecek yerler arasında; Asmalı Konak, Ürgüp Müzesi, Ürgüp Şehir Hamamı, Kızılçukur, Kapadokya Mağaraları, Mazı Yeraltı Şehri, Keşlik Manastırı, ve Temenni Tepesi bulunmaktadır.

PERİ BACALARI
Peri bacaları ülkemizde ve dünyada birçok bölgede görülüyor ancak hiçbir yerde Kapadokya'daki kadar görkemli ve geniş bir alana yayılmış değiller. Kapadokya'nın jeolojik yapısı, peri bacalarının oluşmasına ve insanların toprağı kolayca kazıyarak yer altı şehirleri kurmalarına imkan tanımış.

ASMALI KONAK
Dizilere de konu olmuş olan Asmalı Konak, mimarisiyle pek çok turistin ilgisini çekmektedir. Saray konseptli yapılmış olan konağın onlarca odası bulunuyor. Ürgüp'te gezmeniz gereken yerlerden olan bu konakta dilerseniz konaklama hizmeti de alabilirsiniz.

ÜRGÜP MÜZESI
İlçe merkezinde bulunan Ürgüp Müzesi pek çok tarihi, dini ve kültürel parçayı içerisinde bulundurmaktadır. Müzenin içerisine girdiğiniz andan itibaren tarihin kokusunu alabileceğiniz bu eşşiz yerde, yüzlerce nesne yer almaktadır.

KEŞLİK MANASTIRI
Mimari ve doğasıyla ziyaretçiyi büyüleyen Keşlik Manastırı'na ilçe merkezinden otobüslerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Ürgüpten 8 kilometre uzaklıkta bulunan alanın çevresi ormanlarla kaplıdır. Manastır günümüzde gezilmesi uygun olan alanlardandır.



KAPADOKYA MAĞARALARI
Binlerce yıl öncesinde şehir olarak bilinen bu mağaraları mutlaka gezin. Pek çok dar geçitin yer aldığı mağaraların uzunluğu kilometrelerce sürmektedir. Yeraltı derinliği 25 metreye uzanan mağaralarda sıcaklık 0 dereceye yakındır.



ÜRGÜP ŞEHİR HAMAMI
Turistlerin pek aşina olmadığı hamamlar Ürgüp'te tam tersi bir durumda olup son derece merak uyandırmaktadır. İlgi çekici mimariye sahip Ürgüp Şehir Hamamı adından da anlaşılacağı gibi Nevşehir'in en büyük hamamıdır.



KIZILÇUKUR
İlçenin 5 kilometre uzağında yer alan Kızılçukur Vadisi'ni mutlaka gezmelisiniz. Özellikle gün batımında harika fotoğraflara ev sahipliği yapan bölgenin, geniş alanda yayılım gösterdiği bilinmektedir.

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