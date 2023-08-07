Fenomen Gizem Karamelek’in kıskançlık krizi vahşete dönüştü! Hemcinsine dehşeti yaşattı

'PİS'VEÇ Türkiye , İsveç 'i defalarca uyardı. Ancak yönetim bir karar alamadı. Terör destekçileri, Stockholm 'de Başkan Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak bir provokasyona daha imza attı. İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı. İsveç yönetimi, gösterilere seyirci kaldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , "Şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

NEW 'YORK ARTIK' ABD New York'ta yaşayan göğüs kanseri konusunda uzmanlaşmış ünlü Hematolog ve Tıbbi Onkolog Krystal Cascetta (40), önce 5 aylık bebeğini silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti. Polis, olay yerinin cinayet ve intiharla uyumlu olduğunu bildirdi. Cascetta'nın eşi Tim Talty (37), sessiz kaldı. 2019 'da evlenen çiftin düğünü, magazin basınında manşetleri süslemişti.

MUCİZENİN 'YÜZ'Ü

Giresun'da Feyza Alya Turan, yüzmek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Hiç durmadan tam 7.5 saat kulaç açtı. Kıyıya çıkmayı başardı: Hep sakin kaldım. Hiç paniklemedim. Bazen de sırt üstü yatıp dinlendim. Sahile doğru geldim.

AKINTIYA KARŞI KULAÇ ATTI

Giresun Espiye'de oturan Feyza Alya Turan, Batakçay sahilinde girdiği denizde, akıntıya kapılarak sahilde 3 kilometre açığa sürüklendi. Açıkta bulunan dubalara tutunamayınca akıntıya karşı mücadele ederek sahile kadar yüzmek istedi. Ancak saatlerce mücadele verdi. 7.5 saat sonra, saat 21.30'da sahile ulaşabildi. Korku dolu anları, "Bir ara artık sahile ulaşamayacağımı düşündümse de yine de mücadeleyi bırakmadım. Sakinliğimi korudum. Panik yapmadım" diye anlattı.