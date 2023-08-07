Fenomen Gizem Karamelek’in kıskançlık krizi vahşete dönüştü! Hemcinsine dehşeti yaşattı

'PİS'VEÇ
Türkiye, İsveç'i defalarca uyardı. Ancak yönetim bir karar alamadı. Terör destekçileri, Stockholm'de Başkan Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak bir provokasyona daha imza attı. İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı. İsveç yönetimi, gösterilere seyirci kaldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.
NEW 'YORK ARTIK'
ABD New York'ta yaşayan göğüs kanseri konusunda uzmanlaşmış ünlü Hematolog ve Tıbbi Onkolog Krystal Cascetta (40), önce 5 aylık bebeğini silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti. Polis, olay yerinin cinayet ve intiharla uyumlu olduğunu bildirdi. Cascetta'nın eşi Tim Talty (37), sessiz kaldı. 2019'da evlenen çiftin düğünü, magazin basınında manşetleri süslemişti.
GÜL BEBEK
Konya'da 23 haftalıkken 500 gram ağırlığında dünyaya gelen Gül bebek, kalbinden çıkan iki büyük atardamar arasındaki açıklık nedeniyle ameliyat edildi. 22 günlükken operasyon geçiren minik yavrunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.
MUCİZENİN 'YÜZ'Ü
Giresun'da Feyza Alya Turan, yüzmek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Hiç durmadan tam 7.5 saat kulaç açtı. Kıyıya çıkmayı başardı: Hep sakin kaldım. Hiç paniklemedim. Bazen de sırt üstü yatıp dinlendim. Sahile doğru geldim.
AKINTIYA KARŞI KULAÇ ATTI
Giresun Espiye'de oturan Feyza Alya Turan, Batakçay sahilinde girdiği denizde, akıntıya kapılarak sahilde 3 kilometre açığa sürüklendi. Açıkta bulunan dubalara tutunamayınca akıntıya karşı mücadele ederek sahile kadar yüzmek istedi. Ancak saatlerce mücadele verdi. 7.5 saat sonra, saat 21.30'da sahile ulaşabildi. Korku dolu anları, "Bir ara artık sahile ulaşamayacağımı düşündümse de yine de mücadeleyi bırakmadım. Sakinliğimi korudum. Panik yapmadım" diye anlattı.
OLAYA 'GELİN'
İstanbul'da yaşayan grafik tasarımcısı Emel E, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik kararı aldı. Bunun için nişanlısına 1.5 milyon lira ödeme yaptı. Ancak damat, nikaha bir gün kala sırra kadem bastı. Haber dahi verilmeden terk edilen kadın, büyük şok yaşadı. Damada 1 ay boyunca ne telefonla ne de sosyal medyada ulaşamadı. Dolandırılan Emel E, süreci yargıya taşıdı. Mahkeme yoluyla parayı geri aldı.