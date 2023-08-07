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takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Fenomen Gizem Karamelek'in kıskançlık krizi vahşete dönüştü! Hemcinsine dehşeti yaşattı

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan moda yarışmasında ünlenen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüşmeye çalıştığı iddia edilen Kübra Z. adlı genç kadına dehşeti yaşattı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ağustos TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 06:58
Fenomen Gizem Karamelek’in kıskançlık krizi vahşete dönüştü! Hemcinsine dehşeti yaşattı

İstanbul'da bir TV kanalındaki moda yarışmasıyla ünlenen Gizem Karamelek, Kübra Z.'nin kendi erkek arkadaşıyla görüştüğünü öğrenince sinirlendi. Kadını zorla alıkoyup bir villada darp etti. Fenomen Karamelek'in geçtiğimiz şubat ayında da eski erkek arkadaşı Anıl Doğu A.'yı da darp ettirdiği öğrenildi. Gizem Karamelek ile birlikte 5 kişi tutuklanmıştı. (Emir SOMER)



ÇOK SESLİ CİNAYET
İstanbul Güngören'de otomobiliyle ilerleyen Sinan Çalışkanel (38), yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı. İkili arasında tartışma başladı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Otomobilden inen Sinan Çalışkanel, motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Çalışkanel, kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.


OLCAY BAYKAL KAZA GEÇİRDİ
CHP'nin şubat ayında hayatını kaybeden eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın kaza geçirdiği anlaşıldı. Antalya'da iki hafta önce semt pazarına giderken aşırı sıcağın etkisiyle dengesini kaybeden Baykal, yere düşüp başını kaldırıma çarptı. Ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Beyin sarsıntısı geçirdiği anlaşılan Baykal, tedavi altına alındı. Ardından tedavisi tamamlanıp taburcu edildi.



'PİS'VEÇ
Türkiye, İsveç'i defalarca uyardı. Ancak yönetim bir karar alamadı. Terör destekçileri, Stockholm'de Başkan Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak bir provokasyona daha imza attı. İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı. İsveç yönetimi, gösterilere seyirci kaldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

NEW 'YORK ARTIK'
ABD New York'ta yaşayan göğüs kanseri konusunda uzmanlaşmış ünlü Hematolog ve Tıbbi Onkolog Krystal Cascetta (40), önce 5 aylık bebeğini silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti. Polis, olay yerinin cinayet ve intiharla uyumlu olduğunu bildirdi. Cascetta'nın eşi Tim Talty (37), sessiz kaldı. 2019'da evlenen çiftin düğünü, magazin basınında manşetleri süslemişti.



GÜL BEBEK
Konya'da 23 haftalıkken 500 gram ağırlığında dünyaya gelen Gül bebek, kalbinden çıkan iki büyük atardamar arasındaki açıklık nedeniyle ameliyat edildi. 22 günlükken operasyon geçiren minik yavrunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

MUCİZENİN 'YÜZ'Ü
Giresun'da Feyza Alya Turan, yüzmek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Hiç durmadan tam 7.5 saat kulaç açtı. Kıyıya çıkmayı başardı: Hep sakin kaldım. Hiç paniklemedim. Bazen de sırt üstü yatıp dinlendim. Sahile doğru geldim.

AKINTIYA KARŞI KULAÇ ATTI
Giresun Espiye'de oturan Feyza Alya Turan, Batakçay sahilinde girdiği denizde, akıntıya kapılarak sahilde 3 kilometre açığa sürüklendi. Açıkta bulunan dubalara tutunamayınca akıntıya karşı mücadele ederek sahile kadar yüzmek istedi. Ancak saatlerce mücadele verdi. 7.5 saat sonra, saat 21.30'da sahile ulaşabildi. Korku dolu anları, "Bir ara artık sahile ulaşamayacağımı düşündümse de yine de mücadeleyi bırakmadım. Sakinliğimi korudum. Panik yapmadım" diye anlattı.



OLAYA 'GELİN'
İstanbul'da yaşayan grafik tasarımcısı Emel E, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik kararı aldı. Bunun için nişanlısına 1.5 milyon lira ödeme yaptı. Ancak damat, nikaha bir gün kala sırra kadem bastı. Haber dahi verilmeden terk edilen kadın, büyük şok yaşadı. Damada 1 ay boyunca ne telefonla ne de sosyal medyada ulaşamadı. Dolandırılan Emel E, süreci yargıya taşıdı. Mahkeme yoluyla parayı geri aldı.

ALTIN KALPLİ
İzmir Bayraklı'da insanlık ölmemiş dedirten bir olay meydana geldi. Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Tugay Karacan, Sevgi Yolu'nu süpürdüğü sırada yerde 15 bin TL olduğunu fark etti. Vatandaşlar ve esnaftan paranın sahibini bulmak için yardım istedi. Onların yönlendirmesiyle Ali Rıza Yarar'la irtibata geçti. Banka makbuzunu gördükten sonra parayı sahibine teslim etti. Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışanını altınla ödüllendirdi.



'ÖZLEM'EKLİ!
İzmir Çeşme'de yaşayan sınıf öğretmeni Ebru Selçuk (48), 20 gün önce emeklilik dilekçesi verdi. Bir daha da evine dönmedi. Ailesi ise polise gitti. Bipolar rahatsızlığı olan kadının kaybolduğunu söyledi. Başlatılan arama çalışmalarından sonuç çıkmadı. En son otomobili ile Alaçatı gişelerinden geçtiği belirlenen öğretmenin babası Aydın Selçuk, yardım istedi.



ÇEK 1 İYİLİK
Antalya'da Recep Erdoğan, cüzdanbuldu. İçindeki 1 milyonluk çek ve parayla sahibine koştu.

CİNAY'E'T
Uşak'ta Emine Aka (40), 7 ay önce evlendiği Emrah Aka'yı katletti. "Kıskançlık yüzünden" dedi. Fotoğrafındaki detay ise ilginçti. Çünkü öldürdüğü eşinin baş harfini dövme yaptırdığı belirlendi.



109 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 109 milyon 314 bin lira devretti. 5 bilenler 39 bin 927'şer, 4 bilenler bin 20'şer, 3 bilenler 53'er, 2 bilenler 6'şar lira alacak.



BİR KİŞİYE 3.1 MİLYON
5+1 BİLEN bir kişi, 3 milyon 124 bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 684'er, 4+1 bilenler 909'ar, 4 bilenler 79'ar, 3+1 bilenler 43'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 17'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

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