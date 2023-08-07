650 gram doğmuştu! Zehra bebek yaşama inandı ve 211 günlük yoğun bakım savaşını kazandı

Emre-Betül Büşra Demir'in kızı Zehra, 24 haftalıkken dünyaya gözlerini açtı.





Vücut ısısının korunması için hemen naylon torbaya sarıldı. Entübe edilip yoğun bakıma alındı. Prof. Dr. Fahri Ovalı, Sağlık Bakanlığı'ndan özel izinle kök hücre tedavisi uyguladı. Ve Zehra 211 gün sonra kuvözden çıktı. Annesiyle buluşma anı herkesi duygulandırdı.

DEMİR YÜREK

İstanbul'da 24 haftalıkken 650 gram doğan Zehra Demir'in boyu bir kalem kadardı. Anne karnından alınır alınmaz entübe edilip ısı ve nemi korumak için naylon torbaya sarılı bir şekilde yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ekipleri minik Zehra'yı 211 gün sonra hayata bağladı. Yaklaşık 7 ay sonra 6,5 kiloya ulaşan Zehra, sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek evine yollandı. Prof. Dr. Fahri Ovalı, doğduğunda akciğerleri gelişmemiş olan Zehra'yı hayatta tutabilmek için Sağlık Bakanlığı'ndan özel izinle kök hücre tedavisi de uyguladıklarını anlattı. "Solunum sorunu nedeniyle haftalarca mekanik ventilasyon cihazına bağlı olarak yaşamak zorunda kaldı. Kalp, göz ve pek çok sorunla mücadele etti. Hepsinin de üstesinden geldi" ifadesini kullandı.



Betül Büşra Demir, bebeğine 4.5 ay sonra dokunabildi. "Gerçekten duygusal bir andı, ilk kez o şekilde bir bağ kurmaya başladık" diyerek sevincini bildirdi. Yaklaşık 650 gram doğan "Kalem Bebek" Zehra, 30 hafta sonra 10 kat ağırlığa ulaştı.