SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ceyhan Torlak Yaşam Haberleri

Susuz yaz! CHP'li belediyeler hizmette yine sınıfta kaldı

CHP'li belediyeler susuzluğu gideremedi. Bodrum ve İzmir’in ardından Antalya’daki vatandaşlar da canından bezdi... Ortaya çıkan manzara 1980'li yılları akla getirdi. Bina basıp isyan etti...

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
Susuz yaz! CHP’li belediyeler hizmette yine sınıfta kaldı

Antalya'da 34 gündür susuzluğa mahkum edilen vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basarak isyan etti. Elindeki bidonları fırlatarak bağıran esnaf "Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum" dedi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi ve Kaş'ta vatandaşlar 50 derece sıcakta susuzluk çekti. Kentte bu yıl su sorunun Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik kesimde hissedildiği belirtildi. ASAT yetkilileri, susuzluğun aşırı nüfus artışı yüzünden olduğunu bildirdi.

DİKİLİ KURUDU
İzmir'in gözde tatil yerlerinden Dikili'de yıllardır yaşanan su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi. Ortaya çıkan manzara 1980'li yılları akla getirdi. Vatandaşlar, "Yıllardır su sıkıntısı yaşıyoruz.

2 günde bir tankerle su getirseler ona da razıyız. Ancak bu da olmuyor. Cebimizden para harcayarak tankerlerle su satın almak zorunda kalıyoruz" diye isyan etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA