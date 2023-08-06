Susuz yaz! CHP’li belediyeler hizmette yine sınıfta kaldı

Antalya'da 34 gündür susuzluğa mahkum edilen vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basarak isyan etti. Elindeki bidonları fırlatarak bağıran esnaf "Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum" dedi.
Antalya'da 34 gündür susuzluğa mahkum edilen vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basarak isyan etti. Elindeki bidonları fırlatarak bağıran esnaf "Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum" dedi.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi ve Kaş'ta vatandaşlar 50 derece sıcakta susuzluk çekti. Kentte bu yıl su sorunun Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik kesimde hissedildiği belirtildi. ASAT yetkilileri, susuzluğun aşırı nüfus artışı yüzünden olduğunu bildirdi.