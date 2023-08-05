Sokak röportajında ’İllegal ne iş yapıyorsunuz’ sorusuna ’Uyuşturucu satıyorum’ demişti! Gözaltına alınan şüphelinin sicili kabarık çıktı

İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajı yapıldı. A.U, mikrofon uzatılan gencin 'İllegal ne iş yapıyorsunuz' sorusunu 'Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum' diye cevapladı. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki topladı. Polis ekipleri, U.A.'nın evine operasyon yaptı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde 51 tabanca fişeği çıktı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.





C'EVA'P YOK

Eva Kaili, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında Yunanistan'ı temsil ediyordu. Ancak kara para aklama nedeniyle görevinden alınan Kaili'nin, ABD'ye yerleşeceği iddia edildi. Eşiyle birlikte 20 milyon euro'yu da rüşvet aldığı iddia edilen Kaili'nin ABD tercihi de tepkilere neden oldu. Kaili, "Kaçıyor musunuz" sorusunu cevapsız bıraktı.