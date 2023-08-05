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Sokak röportajında 'İllegal ne iş yapıyorsunuz' sorusuna 'Uyuşturucu satıyorum' demişti! Gözaltına alınan şüphelinin sicili kabarık çıktı

İstanbul'da bir sokak röportajında "Uyuşturucu satıyorum" ifadelerini kullanan U.A.'nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler U.A.'yı gözaltına alındı. U.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ağustos TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 06:57
Sokak röportajında ’İllegal ne iş yapıyorsunuz’ sorusuna ’Uyuşturucu satıyorum’ demişti! Gözaltına alınan şüphelinin sicili kabarık çıktı

İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajı yapıldı. A.U, mikrofon uzatılan gencin 'İllegal ne iş yapıyorsunuz' sorusunu 'Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum' diye cevapladı. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki topladı.

Polis ekipleri, U.A.'nın evine operasyon yaptı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde 51 tabanca fişeği çıktı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.



SIRA 'DİŞ'I ÖLÜM!
Hakkari'de yaşayan Şilan Temel (26), baş ve diş ağrısı şikayeti yaşayınca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti. Genç kadının dişini çeken doktor, baş ağrısı içinse Hakkari Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi. Beyninde tümör olduğu belirlendi. 2 haftada 2 kez ameliyat edildi. Ancak hayatını kaybetti. Temel'in yeni nişanlandığı belirtildi.

SONUNU BİLİYORMUŞ!
Adana'da Abdullah Yavuz (24), muhtar olan üvey babası Tahir Yesin'den (71) helallik istedi. Evden çıkıp gitti. Bir süre sonra ise sokakta yanına bir kişi geldi. Yavuz'u bıçaklayarak katletti. Yesin, "Sanki öleceğini biliyormuş gibi helallik istedi" dedi.

MAGANDA KURBANI
Gaziantep'te Aydın Güneş (17) ve arkadaşı H.E.A, İ.M'yle tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. İ.M, silahıyla arkadaşlara kurşun yağdırdı. Sırt bölgesine mermi isabet eden Güneş, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil, tutuklandı.



C'EVA'P YOK
Eva Kaili, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında Yunanistan'ı temsil ediyordu. Ancak kara para aklama nedeniyle görevinden alınan Kaili'nin, ABD'ye yerleşeceği iddia edildi. Eşiyle birlikte 20 milyon euro'yu da rüşvet aldığı iddia edilen Kaili'nin ABD tercihi de tepkilere neden oldu. Kaili, "Kaçıyor musunuz" sorusunu cevapsız bıraktı.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde PKK/KCK-YBŞ Sincar genel kurye sorumlusu terörist Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram'ın Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi.

MİT'in saha ajanlarının operasyonuyla, etkisiz hale getirilen Yılmaz Bayram'ın, aynı zamanda PKK/ KCK'nın Türkiye'de gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS'nin kurucuları arasında yer aldığı belirtildi.



SU HALE BAK!
Bodrum, susuzluktan kırıldı. Vatandaşlar kendince çare aradı. Kimi tanker kiraladı. Kimi de yüzme havuzlarından, çöp kovalarına kadar her şeyi su depolamak için kullandı.

Kova taşımaktan sabrı taşan halk, CHP'li Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'e öfke yağdırdı: Hizmette sınıfta kaldınız. Sizin yüzünüzden resmen zulüm yaşıyoruz.



Bodrum'da 500 tl'ye lahmacun satıldı. Ancak tabağı yıkayacak su akmadı. Vatandaş yüzme havuzuna su depoladı. Chp'li Muğla Belediyesi'ne isyan bayrağı açtı: Bu zihniyetten bıktık usandık.



HAYAT DARMA DUMAN
İstanbul'da Nazlı Duman, erkek arkadaşı Emrah Bolat ile tartıştı. Cani adam bıçağa sarıldı. GENÇ kadını öldürüp kendini astı. Duman'ın 8 yaşındaki oğlu ise olan bitenden habersiz parkta oyun oynamaktaydı...



SHİP-ŞAK
Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı'nda patlamalar yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarının liman yakınlarındaki üsse saldırdığını doğruladı. 2 Rus savaş gemisinin ağır hasar aldığı iddia edildi. Saldırının 40 kamikaze drone'la sadece 6 saniye de gerçekleştiği belirtildi.



KRAL KIZI HEYECANI
Yozgat Sarıkaya'da yer alan ve 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Basilica Therma'da çevre düzenleme çalışmasında sona gelindi. Mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla öne çıkan hamamın, Müze Müdürlüğü gözetiminde 2022'de çalışma başlatılmıştı. Basilica Therma, 2. yüzyılda Kapadokya Eyaleti'nin Bozok Platosu'nda büyük bir vadinin en derin kısmına, deniz seviyesinden 1170 metre yükseklikte, doğrudan termal kaynak üzerine inşa edildiği için birçok seyahat acentesi, zenginler için tur planı üzerinde çalışıyordu. İngiliz The Sun ve Guardian gazeteleri, İngiliz Lordlar'ın, iş adamlarının aileleriyle Yozgat'taki Basilica Therma'yı ziyaret edeceğini yazdı.



UFUKTA MÜJDE VAR
Siroz hastalığına yakalanan 48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak, açıklama yaptı. Yaprak, "Değerli sanatçımız Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik" ifadesini kullandı.



MEGHAN'IN İŞİ YAŞ
Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, dün 42'inci yaşını kutladı. California'daki kutlama için 20 ünlü isme davet gönderen çifte hepsinin olumsuz dönüş yaptığı öğrenildi. Geçen hafta da Beckham çiftinin, Harry ile dostluklarını bitirdiği ortaya çıkmıştı.



702 BİN DEVRETTİ
10 BİLEN çıkmayınca 702 bin lira devretti. 9 bilenler 6 bin 295'er, 8 bilenler 545'er, 7 bilenler 104'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.

3 DOLARLIK BEBEK
Ruth Handler bir İsviçre gezisinde iken vitrinde görmüş olduğu oyuncak ile aklına inanılmaz bir fikir geldi. Kızı Barbara Handler'ın oyuncağını yapmaya karar verdi. 1959'da ilk yapılan Barbie bebek 3 dolara satışa çıktı. Ancak pek ilgi görmedi. Barbara Handler, bebeği elbiseli sundu. Bu sayede 1960 yılında New York'taki oyuncak fuarına damga vuran Barbie bebek, bugün yıllık 4 milyar dolarlık bir gelire ulaştı.

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