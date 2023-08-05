Sokak röportajında ’İllegal ne iş yapıyorsunuz’ sorusuna ’Uyuşturucu satıyorum’ demişti! Gözaltına alınan şüphelinin sicili kabarık çıktı

UFUKTA MÜJDE VAR
Siroz hastalığına yakalanan 48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak, açıklama yaptı. Yaprak, "Değerli sanatçımız Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik" ifadesini kullandı.
MEGHAN'IN İŞİ YAŞ
Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, dün 42'inci yaşını kutladı. California'daki kutlama için 20 ünlü isme davet gönderen çifte hepsinin olumsuz dönüş yaptığı öğrenildi. Geçen hafta da Beckham çiftinin, Harry ile dostluklarını bitirdiği ortaya çıkmıştı.
702 BİN DEVRETTİ
10 BİLEN çıkmayınca 702 bin lira devretti. 9 bilenler 6 bin 295'er, 8 bilenler 545'er, 7 bilenler 104'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.
3 DOLARLIK BEBEK
Ruth Handler bir İsviçre gezisinde iken vitrinde görmüş olduğu oyuncak ile aklına inanılmaz bir fikir geldi. Kızı Barbara Handler'ın oyuncağını yapmaya karar verdi. 1959'da ilk yapılan Barbie bebek 3 dolara satışa çıktı. Ancak pek ilgi görmedi. Barbara Handler, bebeği elbiseli sundu. Bu sayede 1960 yılında New York'taki oyuncak fuarına damga vuran Barbie bebek, bugün yıllık 4 milyar dolarlık bir gelire ulaştı.