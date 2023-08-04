Mersinde tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.



Kaza, Mut-Karaman yolu Ak Çeşme mevkiinde meydana geldi. Konya'nın Hadim ilçesinden kiraz toplamadan dönen işçileri taşıyan 70 FV 874 plakalı minibüs, virajda freninin patlaması sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç duvara çarptı. Kazada minibüste bulunan 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde savcının incelemesinin ardından yaşamını yitiren tarım işçisi Ayşe Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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