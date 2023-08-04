Bodrum’da zenginlerin ihtiyaçları bir o kadar pahalı! Teknede masajın fiyatı uçtu: 50 dakikalık sağlık masajına...

Türkiye'nin eşsiz tatil beldesi Bodrum'da son günlerde su sıkıntısı başladı.

Tankerlerle su dağıtılırken, farklı yüzü bir kez daha gündem oldu. Lahmacunun 500 TL'ye satıldığı, hamburgere 390, mantıya 700 lira, bir tabak patates kızartmasına 350 lira ödeyen zenginler, para harcamakta sınır tanımadı.

Yaz tatilini yat ve teknede geçiren tatilciler randevu oluşturup tekne ve yatlarına sağlık konusunda uzman kişileri davet etmeye başladı. 50 dakikalık 'medical masaj' için 14 bin lira yani yaklaşık 500 dolar ödeyen zenginler, bu konuda sıraya girdi.

Hatta bazılarına 3 gün sonraya randevu verilirken, Uzakdoğu'dan ünlü medical terapistler getirildi. Bu durum, sosyal medyaya bomba gibi düştü:

Arkadaş biri ekmeği zor alıyor, diğeri masaj için 14 bin lira ödüyor.

Dakikası 280 lira...

Bodrum'da masaj başkadır, pahalıdır.

Lahmacun da var mı?

Parayı veren düdüğü çalar.

Bodrum'un dibindeyiz kanka...