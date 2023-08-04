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Adana'da şaşırtan görüntü! Küçük çocuk girdiği reklam panosunun içinde sıkıştı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği reklam panosunun içinde sıkışan çocuk, korktuğu için gözyaşlarını tutamadı.İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, ailesine teslim edildi.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 01:35
Adana’da şaşırtan görüntü! Küçük çocuk girdiği reklam panosunun içinde sıkıştı

Olay, Namık Kemal Mahallesi Muhammed Salih Sokak'taki Afet Evleri'nde meydana geldi.

İddiaya göre, arkadaşları ile oyun oynarken Büyükşehir Belediyesine ait kaldırım üzerindeki cam bilboarda giren 11 yaşındaki Rüzgar Umut B., kapağın kapanmasıyla pano içerisinde mahsur kaldı.


Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Korktuğu için gözyaşlarını tutamayan Rüzgar Umut'u itfaiye ekipleri çıkartarak ailesine teslim etti. Olay esnasında mahallede büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar çocuğun panodan kurtarılma anını ilgiyle izledi.

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