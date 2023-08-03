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Çöpten dram çıktı! Babasını çöp evde terk edilmiş halde buldu

Muğla’dan Adana’ya ailesini ziyarete gelen Özgür Kapılı, annesinin terk ettiği Alzheimer hastası babası Mehmet Kapılı’yı çöp evde buldu. “Benim için annem öldü. Helvasını kavurup herkese dağıtacağım” diye konuştu. İşte sziler için derlediğimiz 3 Ağustos tarihli yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 06:55
Çöpten dram çıktı! Babasını çöp evde terk edilmiş halde buldu

Adana'da ev hanımı Songül Kapılı, Alzheimer hastası 35 yıllık eşi Mehmet Kapılı'yı terk etti. Talihsiz adam, yatağa bağımlı hale geldi. Çiftin çocuklarından 3'ü evlenip evden ayrıldı. Muğla'da çalışan en küçük çocukları Özgür Kapılı (29) ise Adana'ya ailesini ziyarete gitti. Babasını çöp içinde görünce bu manzara karşısında şoka girdi.

BÖCEKLER YUVA YAPMIŞ
Yaşlı adamın kirli bezleriyle aynı odada kaldığı, içeride sigara izmaritlerinin olduğu, çöplerin evde biriktiği, buzdolabındaki yemeklerin de artık küflenerek kurtlandığı, mutfak ve diğer odalarda sinek ve böceklerin yuva yaptığını fark etti. Kapılı, "Annemi aradığımda babamın iyi olduğunu söyledi. Merhamet etmeyene ben de etmeyeceğim" dedi. Genç adam, babasını hastaneye kaldırdı. Çıkınca ise ei başka bir yere taşıdı.



EYVAH 43 DERECE
Cehennem sıcakları olarak bilinen Eyyam-ı bahur, bugün Türkiye'de olacak. İstanbul'da 43 derece hissedilecek olan sıcaklıklar bu kez aşırı nemle geliyor. Uzmanlar, sabah saat 11.00 ile öğleden sonra 16.00 arası sokakta olmayın" çağrısında bulundu.



BEBEK YÜZLÜ TEHLİKE
Son günlerde sinema filmiyle sosyal medyada yeniden trend haline gelen Barbie bebeklerin, gerçeklikle bağdaşmayan vücut ölçüleri nedeniyle genç kızlarda beden algı bozukluğuna yol açabileceği belirtiliyor. Psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman, Barbie bebeklere benzemeye çalışan modeller, photoshop'lu reklamlar ve sosyal medya paylaşımlarının, özellikle genç kızlarda beden algısında bozulmaya neden olduğunu, bunun ise ölümcül bir hastalığa yol açtığını söyledi.



SİGARA KURBANLARI
Erzurum'da E.U. ile arkadaşı B.P., otomobilde çakmağa gaz doldurmak isterken meydana gelen patlamada yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan E.U., "Otomobilde oturuyorduk. Çakmağın gazı bitmişti. Torpidoda olan gaz tüpü ile çakmağı doldururken sigara yaktık. O sırada patlama oldu. Ortalık bir anda masmavi oldu. Kapıları açıp kendimizi güçlükle dışarı attık" dedi.



ÖL'U'M DÖNÜŞÜ
İstanbul Beylikdüzü'nde Yasin Gün, motosikletiyle seyir halindeyken 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı. Metrelerce havaya savrulan genç, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


80 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen çıkmayınca 80 milyon 346 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 786 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 691'er, 3 bilenler 239'ar, 2 bilenler 22'şer lira alacak.



1.9 MİLYON DEVRETTİ
5+1 BİLEN çıkmayınca bir milyon 981 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 532'şer, 4+1 bilenler 995'er, 4 bilenler 98'er, 3+1 bilenler 51'er, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 20'şer 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

'SÖNDU'RME
Almanya'dan 498'i elektrikli 3 bin 783 otomobil yüklenen "Fremantle Highway Flower" adlı kargo gemisinde 24 Temmuz'da Hollanda Ameland Adası açıklarında aniden yangın çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangın sonrası 1 mürettebat ölürken, 22 gemici kurtarıldı. Ancak söndürme suyu kullanılması durumunda batma tehlikesi olduğu için gemiye müdahale edilemediği açıklandı. Geminin alabora olmasıyla suya yakıtın karışacağı ve büyük bir çevre felaketi yaşanacağı hatırlatıldı. Denizin ortasında serseri mayın gibi duran gemi yakın takibe alındı.



HASTA ADAMI BİLDİ
Alman Bild gazetesi ilginç bir analize imza attı. "Ekonomik krizin şiddeti artıyor. Almanya'da hükümet, uzun süredir ekonominin kötüye gittiğini görmüyordu. Şimdi acil önlem alma zamanı. Yoksa 2000 yılındaki Avrupa'nın "Hasta Adamı" Almanya ile yeniden tanışabiliriz. Beceri eksikliği, yüksek enflasyon, kapanan şirketler ve işsizlik ciddi sorun" diye yazdı...

'KANLI' MESAJ
Adana'da Emre Bülent Ağdaş (29), 3 ay önce dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan'a (25) silahlı saldırı düzenledi. Kaçhan, sırtına ve boynuna isabet eden kurşunlarla can verdi. Polis, 80 gün sonra Ağdaş'ın adresini tespit etti. Tanınmamak için saçını kestirip, bıyığını uzatan zanlı, yakayı ele verdi. 11 suç kaydı bulunan zanlı, cinayeti Kaçhan'ın eşine mesaj attığını öğrenmesi üzerine işlediğini söyledi.

POMERANİAN OPERASYONU
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda jandarma ekipleri, bir otomobilde kontrol yaptı. Aracın ön koltuklarının altında gizlenmiş 'Pomeranian' cinsi 22 köpek buldu. Kaçak yollarla yurt dışından getirilen köpeklere el konuldu. Sıcak çarpmasına bağlı solunum sıkıntısı yaşayan sevimli hayvanlar, HAYTAP gönüllülerince teslim alınıp Bursa'ya getirilerek, tedaviye alındı.

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