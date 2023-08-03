Çöpten dram çıktı! Babasını çöp evde terk edilmiş halde buldu

'SÖNDU'RME
Almanya'dan 498'i elektrikli 3 bin 783 otomobil yüklenen "Fremantle Highway Flower" adlı kargo gemisinde 24 Temmuz'da Hollanda Ameland Adası açıklarında aniden yangın çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangın sonrası 1 mürettebat ölürken, 22 gemici kurtarıldı. Ancak söndürme suyu kullanılması durumunda batma tehlikesi olduğu için gemiye müdahale edilemediği açıklandı. Geminin alabora olmasıyla suya yakıtın karışacağı ve büyük bir çevre felaketi yaşanacağı hatırlatıldı. Denizin ortasında serseri mayın gibi duran gemi yakın takibe alındı.
HASTA ADAMI BİLDİ
Alman Bild gazetesi ilginç bir analize imza attı. "Ekonomik krizin şiddeti artıyor. Almanya'da hükümet, uzun süredir ekonominin kötüye gittiğini görmüyordu. Şimdi acil önlem alma zamanı. Yoksa 2000 yılındaki Avrupa'nın "Hasta Adamı" Almanya ile yeniden tanışabiliriz. Beceri eksikliği, yüksek enflasyon, kapanan şirketler ve işsizlik ciddi sorun" diye yazdı...
'KANLI' MESAJ
Adana'da Emre Bülent Ağdaş (29), 3 ay önce dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan'a (25) silahlı saldırı düzenledi. Kaçhan, sırtına ve boynuna isabet eden kurşunlarla can verdi. Polis, 80 gün sonra Ağdaş'ın adresini tespit etti. Tanınmamak için saçını kestirip, bıyığını uzatan zanlı, yakayı ele verdi. 11 suç kaydı bulunan zanlı, cinayeti Kaçhan'ın eşine mesaj attığını öğrenmesi üzerine işlediğini söyledi.
POMERANİAN OPERASYONU
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda jandarma ekipleri, bir otomobilde kontrol yaptı. Aracın ön koltuklarının altında gizlenmiş 'Pomeranian' cinsi 22 köpek buldu. Kaçak yollarla yurt dışından getirilen köpeklere el konuldu. Sıcak çarpmasına bağlı solunum sıkıntısı yaşayan sevimli hayvanlar, HAYTAP gönüllülerince teslim alınıp Bursa'ya getirilerek, tedaviye alındı.