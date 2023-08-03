Çöpten dram çıktı! Babasını çöp evde terk edilmiş halde buldu





BEBEK YÜZLÜ TEHLİKE

Son günlerde sinema filmiyle sosyal medyada yeniden trend haline gelen Barbie bebeklerin, gerçeklikle bağdaşmayan vücut ölçüleri nedeniyle genç kızlarda beden algı bozukluğuna yol açabileceği belirtiliyor. Psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman, Barbie bebeklere benzemeye çalışan modeller, photoshop'lu reklamlar ve sosyal medya paylaşımlarının, özellikle genç kızlarda beden algısında bozulmaya neden olduğunu, bunun ise ölümcül bir hastalığa yol açtığını söyledi.





SİGARA KURBANLARI

Erzurum'da E.U. ile arkadaşı B.P., otomobilde çakmağa gaz doldurmak isterken meydana gelen patlamada yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan E.U., "Otomobilde oturuyorduk. Çakmağın gazı bitmişti. Torpidoda olan gaz tüpü ile çakmağı doldururken sigara yaktık. O sırada patlama oldu. Ortalık bir anda masmavi oldu. Kapıları açıp kendimizi güçlükle dışarı attık" dedi.





ÖL'U'M DÖNÜŞÜ

İstanbul Beylikdüzü'nde Yasin Gün, motosikletiyle seyir halindeyken 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı. Metrelerce havaya savrulan genç, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



80 MİLYON DEVRETTİ

6+JOKER bilen çıkmayınca 80 milyon 346 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 786 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 691'er, 3 bilenler 239'ar, 2 bilenler 22'şer lira alacak.