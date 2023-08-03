Birçok muhtar çareyi su tankerlerinde aramaya başladı. Kesintilerden dolayı mağdur olduklarını ve mahalleliye tankerle taşıdığı su ile yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, "Bodrum genelinde sorun var. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. İşte sosyal medyadaki tepkiler: