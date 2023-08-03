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CHP'li Bodrum Belediyesi vatandaşları zor durumda bıraktı! Bölgede haftalardır sular kesik

10 milyon dolarlık villaları, marinaları lüks restoranlarıyla ünlü Bodrum’da su yok.... Birçok bölgede haftalardır sular kesik, muhtarlar çareyi tankerlerle çözmeye çalışıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 06:55
CHP’li Bodrum Belediyesi vatandaşları zor durumda bıraktı! Bölgede haftalardır sular kesik

CHP'li Bodrum Belediyesi, haftalardır suları akmayan ilçeyi zor durumda bıraktı. Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaz aylarında çok sayıda mahallede sularının kesik olması, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Birçok muhtar çareyi su tankerlerinde aramaya başladı. Kesintilerden dolayı mağdur olduklarını ve mahalleliye tankerle taşıdığı su ile yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, "Bodrum genelinde sorun var. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. İşte sosyal medyadaki tepkiler:

- Yazıklar olsun size, yönetiminize...
- Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın umrunda mı!
- Tatilciler azap çeksin diye su vermiyorlar.

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