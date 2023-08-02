İstanbul Esenler’de katliam! Ölen gencin tekel bayindeki paylaşımı da şoke etti!

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Cantürk Erzen, Tarık ve Murat Özer ile yıllarca ticaret yaptı.
Türkiye'nin konuştuğu cinayet, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Cantürk Erzen, Tarık ve Murat Özer ile yıllarca ticaret yaptı.
Geçen Mart'ta 35 bin liralık hilti makinası aldı. Büyük oğlu Mehmet, fiyatı çok bulunca Murat'ın oğlu Samet'le tartıştı. Murat Özer'i ayağından yaraladı. Erzen, kan parası olarak Özerler'in 500 bin liralık borcunu silip almadı. Ama sonra 600 bin liralık ödemesini aksattı.
Haciz çıktı. O da Whatsapp'tan "Bu resmen adilik" yazdı. Özerler, bu yüzden silahla Erzenler'in çalıştırdığı tekel bayisini bastı. Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24), kurtarılamadı. Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve onlara kaçmalarında yardım eden 5 kişi gözaltına alındı. Murat Özer, tutuklandı.
3 KARDEŞ DE SUÇ MAKİNASI
Gözaltına alınan Tarık Özer'in (42) 1, Servet Özer'in (37) 9, Murat Özer'in (39) ise 3 suç kaydının olduğu öğrenilirken Azat Özer'in (18) ise poliste kaydının olmadığı anlaşıldı. Asıl silahı kullanan olduğu belirlenen Tarık Özer, "600 bin liradan fazla alacağım vardı. Sosyal medya üzerinden beni çevreme karşı küçük düşürücü ve rencide edici paylaşımlarda bulunmuştu. Konuşmak için gittim.
Bir anda olay gerçekleşti. Pişmanım ve üzgünüm" ifadesini kullandı. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in ise iki elinde iki silahla aynı yerde verdiği ve 'Seyret film daha yeni başlıyor' paylaşımı ise dikkat çekti. (Yunus Emre KAVAK)
AZMETTİRME SUÇLAMASI
Hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, büyük oğlu Mehmet Erzen'in geçtiğimiz mart ayında Murat Özer'i hilti kavgasında ayağından vurmasıyla ilgili ifade verdi. Baba Erzen, Özer'in vurulması için oğlunu azmettirdiği iddiasıyla adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İLMEK İLMEK İŞLENMİŞ
Avukat Rezan Epözdemir, Esenyurt'taki olayla ilgili "Taraflar tasarlamış, olay mahalline öyle gelmiş. Planlı, tasarlayarak, ilmek ilmek her aşamasına vakıf olmak kaydıyla işlenmiş bir cinayet var ve dördü birden eylem üzerinde ortak hakimiyeti sağlıyor" dedi.