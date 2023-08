İstanbul Esenler’de katliam! Ölen gencin tekel bayindeki paylaşımı da şoke etti!

3 KARDEŞ DE SUÇ MAKİNASI

Gözaltına alınan Tarık Özer'in (42) 1, Servet Özer'in (37) 9, Murat Özer'in (39) ise 3 suç kaydının olduğu öğrenilirken Azat Özer'in (18) ise poliste kaydının olmadığı anlaşıldı. Asıl silahı kullanan olduğu belirlenen Tarık Özer, "600 bin liradan fazla alacağım vardı. Sosyal medya üzerinden beni çevreme karşı küçük düşürücü ve rencide edici paylaşımlarda bulunmuştu. Konuşmak için gittim.