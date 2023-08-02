İstanbul Esenler’de katliam! Ölen gencin tekel bayindeki paylaşımı da şoke etti!

3 KARDEŞ DE SUÇ MAKİNASI

Gözaltına alınan Tarık Özer'in (42) 1, Servet Özer'in (37) 9, Murat Özer'in (39) ise 3 suç kaydının olduğu öğrenilirken Azat Özer'in (18) ise poliste kaydının olmadığı anlaşıldı. Asıl silahı kullanan olduğu belirlenen Tarık Özer, "600 bin liradan fazla alacağım vardı. Sosyal medya üzerinden beni çevreme karşı küçük düşürücü ve rencide edici paylaşımlarda bulunmuştu. Konuşmak için gittim.

Bir anda olay gerçekleşti. Pişmanım ve üzgünüm" ifadesini kullandı. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in ise iki elinde iki silahla aynı yerde verdiği ve 'Seyret film daha yeni başlıyor' paylaşımı ise dikkat çekti. (Yunus Emre KAVAK)





İLMEK İLMEK İŞLENMİŞ

Avukat Rezan Epözdemir, Esenyurt'taki olayla ilgili "Taraflar tasarlamış, olay mahalline öyle gelmiş. Planlı, tasarlayarak, ilmek ilmek her aşamasına vakıf olmak kaydıyla işlenmiş bir cinayet var ve dördü birden eylem üzerinde ortak hakimiyeti sağlıyor" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN