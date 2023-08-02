Hande Baladın'a kan donduran tehdit mesajları! "Yüzüne asit atarım" diyerek tehdit eden şahıs kıskıvrak yakalandı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Hande Baladın, Mustafa T. adlı şahıs tarafından tehdit yağmuruna tutuldu. N, "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım.

Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı. Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı. Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen polis, Mustafa N.'yi Bakırköy'de yakaladı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu ve aynı hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen zanlı, tutuklandı.