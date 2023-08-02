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Bayrampaşa'da bir iş merkezinde yangın: 9 kişi kurtarıldı!

Son dakika haberi! İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 10:41 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 11:09
Bayrampaşa’da bir iş merkezinde yangın: 9 kişi kurtarıldı!

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

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Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayrampaşa'da can pazarı!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Bölgede yoğun duman oluşturan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

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