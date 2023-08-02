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Ameliyatta karnında unutulan bezi 18 yıl sonra öğrendi! Talihsiz adam yüzde 73 engelli kaldı

Yaşar Çakmak, 2005 yılında anjiyo oldu. Karnında üç parça gazlı bez unutulduğunu tam 18 yıl sonra kanser tedavisi görürken öğrendi... 71 yaşındaki talihsiz adam, “Yüzde 73 engelli kaldım, hesabını soracağım” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 06:56
Ameliyatta karnında unutulan bezi 18 yıl sonra öğrendi! Talihsiz adam yüzde 73 engelli kaldı

Giresun'da rahatsızlığı nedeniyle 53 yaşındaki Yaşar Çakmak, Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Ameliyattan sonra karın ağrıları çeken Yaşar Çakmak, bu ağrılarının yarasından kaynaklandığı düşünüldü. Gittiği hastanelerde bir türlü ağrısının sebebi belirlenemeyen Çakmak, başka hastalık teşhisleri konularak tedavi almaya başladı. 18 yıl sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin tıbbi patoloji tetkik sonuç raporuna göre karnında 3 parça gazlı bez olduğu belirlendi.



DAVA AÇACAĞIM
Talihsiz adam, "18 yıl gazlı bez nedeniyle sağlık mücadelesinde verdiğim maddi, manevi kaybım bir tarafa kalıcı sağlık sorunları bıraktı. Sol ayak parmağımın birini kaybettim. Gazlı bezin tetiklemesi sonucu sağ ve sol kalçalarıma platin takıldı. İç organlarım zarar gördü. Şuanda ilk ameliyat olduğumda zımba gibiydim, şu anda yüzde 73 engelli haline geldim. Sağlığımda telafisi mümkün olmayan izler bırakan bu sağlık skandalı nedeniyle hukuk mücadelesi vermek istiyorum. Bana büyük acılar çektiren ve bu hale getiren ihmalde kimin parmağı varsa tespit edilerek, gerekli cezanın verilmesini istiyorum. O dönem beni ameliyat eden doktorları biliyorum. Hala bu göreve devam ediyorlar" dedi.

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