Ameliyatta karnında unutulan bezi 18 yıl sonra öğrendi! Talihsiz adam yüzde 73 engelli kaldı

Ameliyattan sonra karın ağrıları çeken Yaşar Çakmak, bu ağrılarının yarasından kaynaklandığı düşünüldü. Gittiği hastanelerde bir türlü ağrısının sebebi belirlenemeyen Çakmak, başka hastalık teşhisleri konularak tedavi almaya başladı. 18 yıl sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 'nin tıbbi patoloji tetkik sonuç raporuna göre karnında 3 parça gazlı bez olduğu belirlendi.





DAVA AÇACAĞIM

Talihsiz adam, "18 yıl gazlı bez nedeniyle sağlık mücadelesinde verdiğim maddi, manevi kaybım bir tarafa kalıcı sağlık sorunları bıraktı. Sol ayak parmağımın birini kaybettim. Gazlı bezin tetiklemesi sonucu sağ ve sol kalçalarıma platin takıldı. İç organlarım zarar gördü. Şuanda ilk ameliyat olduğumda zımba gibiydim, şu anda yüzde 73 engelli haline geldim. Sağlığımda telafisi mümkün olmayan izler bırakan bu sağlık skandalı nedeniyle hukuk mücadelesi vermek istiyorum. Bana büyük acılar çektiren ve bu hale getiren ihmalde kimin parmağı varsa tespit edilerek, gerekli cezanın verilmesini istiyorum. O dönem beni ameliyat eden doktorları biliyorum. Hala bu göreve devam ediyorlar" dedi.