Yarından itibaren ise Eyyam-ı Bahur sıcakları ile kavrulacağız. Megakent İstanbul 'da kavurucu sıcakların ardından Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası sıcaklıkları 8-15 derece dolaylarında serinletmişti. Ancak yarın İstanbul'da hava sıcaklığı 37 dereceyi görecek. Ancak hissedilen sıcaklık 42 derecenin üzerinde olacak.

SOKAĞA ÇIKMAYIN

Yarından itibaren yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı açıklandı.