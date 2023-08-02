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Aman dikkat Afrika'dan Eyyam- ı Bahur sıcakları geliyor! Uzmanlar sokağa çıkmayın diyor: Termometreler 42 dereceyi aşacak!

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilimiz, yarın Eyyam- ı Bahur sıcaklarını ağırlayacak. Megakent’te hissedilen sıcaklığın 42 dereceyi aşacağı açıklandı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 06:56
Aman dikkat Afrika’dan Eyyam- ı Bahur sıcakları geliyor! Uzmanlar sokağa çıkmayın diyor: Termometreler 42 dereceyi aşacak!

Türkiye geçen hafta Afrika üzerinden gelen aşırı sıcak hava dalgasıyla kavrulmuştu.

Yarından itibaren ise Eyyam-ı Bahur sıcakları ile kavrulacağız. Megakent İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası sıcaklıkları 8-15 derece dolaylarında serinletmişti. Ancak yarın İstanbul'da hava sıcaklığı 37 dereceyi görecek. Ancak hissedilen sıcaklık 42 derecenin üzerinde olacak.

SOKAĞA ÇIKMAYIN
Yarından itibaren yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı açıklandı.

Uzmanlar, "Yarın sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları şart" dedi. İşte önümüzdeki 4 günlük hava durumu:
Bazı illerdeki hava sıcaklıkları
Ankara : 33-38
İstanbul : 29-37
İzmir : 34-38
Edirne : 32-39
Balıkesir : 32-39
Manisa : 37-42
Aydın : 39-42
Denizli : 39-42
Antalya : 38-42
K.Maraş : 36-40
Eskişehir : 32-38
Kayseri : 31-35
Amasya : 32-39
Iğdır : 34-38
Elazığ : 36-38
Diyarbakır : 38-41

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