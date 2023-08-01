14 yıl boyunca genç kadını mahzende tutarak işkence ve tecavüz etti! Her şeyi aşk için yaptım dedi

Söz konusu olayda adı Ekaterina B. olan kadın Vladimir Cheskidov isimli kişinin kendisini 2009'da kaçırdığını ve o dönem 19 yaşında olduğunu ifade etti.

Rusya 'da meydana gelen olay tüm dünyayı dehşete düşürdü.

Yerel basına göre Ekaterina ifadesinde polise defalarca tecavüze uğradığını aktardı. Vladimir ise olayın ortaya çıkmasından sonra tutuklandı ve psikolojisi bozuk olduğu gerekçesiyle bir psikiyatri hastanesinde silahlı gözetim altında tutulmaya başlandı.

14 yıldır resmen bir mahzende kaldığını belirten Ekaterina, Vladimir 'in kendisini bir 'Cinsel köle' olarak kullandığını öne sürüyor.

Vladimir an itibariyle cinayet, tecavüz ve adam kaçırmaya ilişkin adli soruşturmayla karşı karşıya. Genç kadını 14 yıl zindanda tutan adamın mahkemede verdiği ifade ise kan dondurdu. Adam, mahkemede bunu 'aşk için' yaptığını ifade ederek, gözyaşlarına boğuldu.

Rus kolluk kuvvetlerine göre, Vladimir Cheskidov'un 72 yaşındaki annesi Valentina Cheskidova ise adam kaçırma olayına suç ortağı olmaktan 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.