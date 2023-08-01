14 yıl boyunca genç kadını mahzende tutarak işkence ve tecavüz etti! Her şeyi aşk için yaptım dedi

Rusya'da meydana gelen olay tüm dünyayı dehşete düşürdü.
Söz konusu olayda adı Ekaterina B. olan kadın Vladimir Cheskidov isimli kişinin kendisini 2009'da kaçırdığını ve o dönem 19 yaşında olduğunu ifade etti.
Rusya'da meydana gelen olay tüm dünyayı dehşete düşürdü.
Söz konusu olayda adı Ekaterina B. olan kadın Vladimir Cheskidov isimli kişinin kendisini 2009'da kaçırdığını ve o dönem 19 yaşında olduğunu ifade etti.
14 yıldır resmen bir mahzende kaldığını belirten Ekaterina, Vladimir'in kendisini bir 'Cinsel köle' olarak kullandığını öne sürüyor.
Yerel basına göre Ekaterina ifadesinde polise defalarca tecavüze uğradığını aktardı. Vladimir ise olayın ortaya çıkmasından sonra tutuklandı ve psikolojisi bozuk olduğu gerekçesiyle bir psikiyatri hastanesinde silahlı gözetim altında tutulmaya başlandı.
Vladimir an itibariyle cinayet, tecavüz ve adam kaçırmaya ilişkin adli soruşturmayla karşı karşıya. Genç kadını 14 yıl zindanda tutan adamın mahkemede verdiği ifade ise kan dondurdu. Adam, mahkemede bunu 'aşk için' yaptığını ifade ederek, gözyaşlarına boğuldu.
Rus kolluk kuvvetlerine göre, Vladimir Cheskidov'un 72 yaşındaki annesi Valentina Cheskidova ise adam kaçırma olayına suç ortağı olmaktan 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Oğlunun Ekaterina'ya kötü davrandığı iddialarını yalanlayan kadın "Oğlumla bir kraliçe gibi yaşadı. Kimse onu tutmadı. Kendi isteğiyle bizimle yaşadı" dedi.
ANNESİ HER ŞEYDEN HABERDARDI
Rusya Soruşturma Komitesi, 30'lu yaşlarındaki Oksana adlı başka bir kadının 2011 yılında Vladimir tarafından öldürülüp parçalandığını ortaya attı.
Ekaterina'nın ifadesine göre; adam, kadını kafasına bıcak saplayarak öldürdü. Ayrıca Cheskidov'un kendisine 'Aynı şekilde davranırsan, aynı [cezayı] alacaksın' dediğini ifade etti.
Öte yandan Ekaterina'yı cesedi yok etmesi konusunda kendisine yardım etmesi için bıcakla tehdit ederek zorladı.
İddiaya göre, Vladimir bir kısmı mahzende bulunan kalıntıları kaynatarak yok etti. Yine yerel basında çıkan haberlere göre Vladimir'in annesi kurbanlarının kaçırıldığından haberdardı. Ayrıca evden birçok yetişkin içerikli dergi, video çıktı.
Yaşlı kadın bugün sorguya çekildi ve dedektifler tarafından oğluyla beraber yaşadığı eve götürüldü. Polis tarafından burada yapılan açıklamada adamın Ekaterina'yı sarhoş olmasını fırsat bilerek kaçırmayı başardığı bildirildi. Yerel basında çıkan bir başka haberde ise Vladimir'in talihsiz kızı bir tren istasyonunda bıçak zoruyla kaçırdığı ve eve getirdiği belirtildi. Burada genç kadını bir odaya kilitleyen Vladimir, pencerelere de demir parmaklık taktı. Ekaterina bu odada tam 14 yıl yaşadı, kendi ifadesine göre Vladimir tarafından binden fazla kez tecavüze uğradı.
"İNSAN DEĞİL"
Polise verdiği ifadede Ekaterina, Vladimir'in kendisini zincirlerle bağladığını ve sadece ev işleri yapması için çözdüğünü belirtti. Ekaterina'ya göre Vladimir, genç kadından annesine bakmasının yanı sıra cinsel anlamda da bir şeyler sağlamasını bekliyordu.
Öte yandan Vladimir'in aile hayatına dair de bilgiler edinildi.
Eski eşi pencereden düşerek ölen Vladimir'in babası ise ayağının kayması sonucu hayatını kaybetti. Rus gazeteleri adam kaçırma, tecavüz etme ve katil olduğu iddia edilen Vladimir'i 'İnsan değil' diyerek tanımladı.