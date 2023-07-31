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takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Zeytin tankına çıplak giren adamın ifadesi pes dedirtti! "Eğlenmek amacıyla yaptım"

Zeytin tankına çıplak giren Muharrem Avcı, sepetleme yaptı. Mide bulandıran görüntüler, beğeni uğruna Tiktok’ta paylaşıldı. İnfiale yol açtı. Tutuklanan Avcı’nın ifadesi ise şaşırttı: Eğlenmek amacıyla yaptım. İşte sizler için derlediğimiz 31 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023 Güncelleme 31 Temmuz 2023
Zeytin tankına çıplak giren adamın ifadesi pes dedirtti! Eğlenmek amacıyla yaptım

Manisa'da yaşayan M.A., çalıştığı bir zeytin işletmesinde çıplak şekilde salamura zeytin havuzuna daldı. Sepetleme yaptı. Bu anları da bir çalışan kayda aldı. Video müzikle montajlanıp, sosyal medya platformu Tiktok'ta paylaşıldı.

Mide bulandıran görüntülere tepki yağdı. Paylaşımın yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, inceleme başlattı. Polis ekipleri, M.A.'yı Akşehir'de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A., suçunu itiraf ederek eğlence amaçlı çıplak olarak zeytin tankına girdiğini anlattı. Tutuklanarak cezaevine yollandı. İşletme, mühürlenerek faaliyetten men edilirken, işletme sahibine de idari ceza uygulandı.



SÜT BANYOSUNU HATIRLATTI
Zeytin tankındaki görüntüler, 3 yıl önceki süt banyosu videosunu anımsattı. Konya'da süt toplama merkezindeki işçilerden Emre Sayar, kazanda süt banyosu yapmıştı. Rezalet görüntüler sonucunda Sayar, 6 gün cezaevinde kalmıştı. "Tüm dünyaya reklam olduk" ifadesini kullanmıştı.
Ceyhan TORLAK

SİNEMA SÜRPRİZİ
Norveç'ten baba ocağı Anadolu Kavağı'na gelen resim öğretmeni ve çevirmen Dilek Carelius ile Norveçli eşi Henrik Carelius, kendi evlerinin bahçesine küçük bir sinema yaptı. Semt sakinlerine ve komşularına, sıcak havada evde kalmaktansa Yeşilçam filmleriyle keyif dolu anlar yaşattı. Çekirdeklerini getiren izleyicilere, Norveçli Henrik ise çay ikramı yaptı.
ERDOĞAN YAPIK



SENARYOLAR YETİM KALDI
Türk sinemasının duayen ismi Safa Önal, 92 yaşındaki vefat etti. 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senaristin acı haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Önal, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri'nde 'Sinema' dalında ödüle layık görülmüştü. Önal, ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden almıştı. Safa Önal, 'Vesikalı Yarim', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Ah Güzel İstanbul', 'Ah Müjgan Ah', 'Dila Hanım', 'Tatar Ramazan', 'Tatlı Nigar', 'Doktor Civanım' gibi pek çok filmin senaryosunu kaleme aldı.



ALTIN VURUŞ
Adana Seyhan'da kuyumcu A.K. (45), kar vadettiği mahallelinin güvenini kazandı. 600 milyon liralık altınlarını alıp iş yerini kapattı. Kaçtı. Polis ekipleri, iz sürerek K.'yi İzmir Bornova'da saklandığı evde yakaladı. Tanınmamak için peruk takan zanlı, "İş yerim kurşunlandı. Kaçmak zorunda kaldım. Sadece 10-20 milyon TL borcum var. Evimi satılığa çıkarttım, paralarını ödeyeceğim" açıklaması yaptı. Tutuklandı.

KÜÇÜKAŞÇI VEFAT ETTİ
Topkapı Sarayı Müzesi eski Başkanı, FSM Üniversitesi öğretim üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı (59) hayatını kaybetti. Prof. Küçükaşçı için, devletin üst kademesinden de taziye mesajları geldi. Küçükaşçı'nın bugün öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan külliyesinde toprağa verileceği bildirildi.
TOLGA YANIK



VURU'RUS'
Rusya, Moskova'da gökdelenlere yapılan İHA'lı saldırıyı son anda önledi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki tesislere İHA'larla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi" ifadelerine yer verildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin engellendiğini ancak düşen dronların Moskova'daki bazı kulelere çarparak hasara neden olduğunu ve ölü veya yaralı bulunmadığını bildirdi.



TSK'DA 1 NUMARAYA 3 ADAY
Yüksek Askeri Şura, bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Yeni Genel Kurmay Başkanı açıklanacak. Seçim sonrası geçici olarak bu göreve getirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in atanmaması durumunda, yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor. Bu kritik görev için 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1. Ordu Komutanı Org. Ali Sivri ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da adı geçiyor.


96 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 96 milyon 745 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 409'ar, 4 bilenler 883'er, 3 bilenler 53'er, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

894 BİN LİRA DEVRETTİ
5+1 BİLEN çıkmayınca 894 bin lira devretti. 5 bilenler 18 bin 270'er, 4+1 bilenler bin 305'er, 4 bilenler 99'ar, 3+1 bilenler 56'şar, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

YASAK CEPTE!
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda cep telefonunu yasaklamak için kolları sıvadı. Yeni dönemde, sıkı kurallar getirileceği vurgulandı.

'OFF'RİKA SICAĞI!
Türkiye, çarşamba gününden itibaren bir kez daha Afrika sıcaklarının etkisine girecek. Özellikle Marmara Bölgesi'nde termometreler en az 40 dereceyi gösterecek!

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