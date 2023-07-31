Zeytin tankına çıplak giren adamın ifadesi pes dedirtti! "Eğlenmek amacıyla yaptım"

Manisa'da yaşayan M.A., çalıştığı bir zeytin işletmesinde çıplak şekilde salamura zeytin havuzuna daldı. Sepetleme yaptı. Bu anları da bir çalışan kayda aldı. Video müzikle montajlanıp, sosyal medya platformu Tiktok'ta paylaşıldı.

Mide bulandıran görüntülere tepki yağdı. Paylaşımın yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, inceleme başlattı. Polis ekipleri, M.A.'yı Akşehir'de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A., suçunu itiraf ederek eğlence amaçlı çıplak olarak zeytin tankına girdiğini anlattı. Tutuklanarak cezaevine yollandı. İşletme, mühürlenerek faaliyetten men edilirken, işletme sahibine de idari ceza uygulandı.