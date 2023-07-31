Şile’de mayın alarmı! İstanbul Valiliği açıkladı: Teşhis ve imha için karaya çıkarıldı

Hava koşulları nedeniyle söz konusu tarihte dalış yapılamadığı aktarılan açıklamada, aynı yerde 29 Temmuz'da icra edilen dalış faaliyetinde sahilden 10 metre uzaklıkta, 1-1,5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edildiği ifade edildi.

"28 MÜHİMMATTAN 8'İ ÇIKARILDI"

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlenmiştir. 30 Temmuz saat 10.00'da SAS Grup Komutanlığı SAS timi tarafından dalış icra edilmiş, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespiti yapılmış olup tespit edilen mühimmatlardan, karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için Şile Nöbetçi Savcısı onayı dahilinde SAS timi tarafından SAS Grup Komutanlığı'na intikal ettirilmek üzere karaya çıkarılmıştır.