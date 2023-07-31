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Kaza değil cinayet! İstanbul Kadıköy'de makas atarak ilerleyen araç motosikletliyi canından etti

Makas terörü bir can daha aldı... İstanbul Kadıköy'de makas atarak ilerleyen araç, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden kareler...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 08:04 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 08:06
Kaza değil cinayet! İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerleyen araç motosikletliyi canından etti

Kadıköy Kozyatağı D-100 mevkiinde saat 01.45 sıralarında feci bir olay yaşandı.

Kaza değil cinayet! İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerleyen araç motosikletliyi canından etti

İddiaya göre, makas atarak ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DAY 158 plakalı araç, kimliği henüz belirlenemeyen 34 BOH 842 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza değil cinayet! İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerleyen araç motosikletliyi canından etti

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet ise aracın üzerinde metrelerce ilerledi.

Kaza değil cinayet! İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerleyen araç motosikletliyi canından etti

Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı görenler polis ve ambulansa haber verdi.

Kaza değil cinayet! İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerleyen araç motosikletliyi canından etti

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken D-100 Kara Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza değil cinayet! İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerleyen araç motosikletliyi canından etti


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