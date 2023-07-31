Bodrum’da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisindeki makilik ve otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne haber verdi.





İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangına müdahale çalışmalarına, havadan 2 uçak ve 3 helikopter destek verdi.