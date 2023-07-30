Son dakika: Antalya Alanya’da feci kaza! Tur otobüsü TIR’a çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

05.00'DA HAVALİMANINA GİDİYORDU Kazayı duyarak olay yerine gelen bir tur minibüsü sürücüsü, kaza yapan Mevlüt Otuzoğlu 'nu teşhis ettikten sonra, gece 24.00'da Antalya Havalimanı'ndan birlikte yolcu aldıklarını, saat 02.00'ye kadar bu yolcuları otellerine dağıttıktan sonra aracı temizlediğini, 05.00 sıralarında yeniden otellerden yolcu toplayarak Antalya Havalimanı na gitmekte olduğunu dile getirdi.

YARALI TURİST ÇANTASINI ALMADAN AMBULANSA BİNMEDİ

Diğer taraftan 9 yaralı ambulanslarla hastanelere götürülürken, başından yaralanan ve sürekli kan akan bir Kazak turist, sağlık ekiplerinin ve diğer görevlilerin tüm çabalarına rağmen ambulansa binerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kaldırımda oturan ve sağlık ekiplerinin burada müdahalede bulunduğu Kazak turist, yaklaşık 30 dakikalık çabanın ardından yanında bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan kızı ve oğlunun çantalarla jandarma aracına alınmasının ardından ambulansa binerek hastaneye gitmeyi kabul etti.