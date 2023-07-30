Bursa’da müzikli işkence! Saatlerce dövüp kayda aldılar sonra da taksi ücretini ödediler!

DÖVÜP, TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEDİLER

Bayılıp bir köşede yatan Cengiz B., bir süre sonra kendine geldi. Karalar ve Uçar, yüzüne maske takıp, darbettikleri Cengiz B. ile fotoğraf çektirdi. Saatlerce işkence yaptıkları Cengiz B.'ye tatlı yedirip, çay ile su içiren ikili, "Bize 25 bin lira getireceksin. Aksi halde bu görüntüleri sosyal medyada yayınlarız" diyerek Cengiz B.'yi tehdit etti. Evine gitmesi için Cengiz B.'ye taksi çağıran Karalar ve Uçar, ücreti de ödeyip evine gönderdi.

POLİS MERKEZİNE GİDİP, ŞİKAYETÇİ OLDU

Bindiği taksi ile polis merkezine giden Cengiz B., yaşananları anlatıp, şüphelilerden şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar, Yunus Emre K. ve Muzaffer Veyisoğlu'nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar ve Muzaffer Veyisoğlu tutuklandı, Yunus Emre K. ise serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma', 'özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'DARBELERDEN DOLAYI BİR AYAĞIM TUTMUYOR'

Yargılanmasına başlanan sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar, müşteki ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada; mağdur olarak ifade veren Cengiz B., "Beni en fazla Melih Karalar dövdü. Canımı çok acıttı. Aldığım darbeler sonucu neredeyse bir ayağım tutmuyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. En çok Melih'ten şikayetçiyim" dedi.

Duruşma savunmasını yapan Melih Karalar ise şirketlerinden otomobil kiralayan Cengiz B. ile aralarında tartışma çıktığını belirtip, "Bana hakaret ve küfürler etti. Onun söylemlerini eşim ve çocuklarım da duydu. Kendisine kötü davranmadım. Olay akşamı bir araya geldik. Aramızda helalleştik. Bunun üzerine ona tatlı ve çay ikram ettim. Hatta taksi çağırıp, parasını da cebine vererek öpüşerek ayrıldık. Ama o bizi gidip, polise şikayet etti. Gasbedecek insanlar değiliz. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.