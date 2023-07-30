Bir kadın cinayeti daha! Ankara’da ihanetle suçladığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Ankara 'da S.Ç. boşanma davası açtı. Bunu kabullenmeyen U.Ç. eşini ihanetle suçladı. Sonra da 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı. Genç kadın öldü, cani koca arbedede yaralandı.

U.Ç. boşanma aşamasındaki eşi S.Ç. ile oturdukları binanın girişinde kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.Ç. 2 çocuğunun annesi S.Ç.' yi göğsünden bıçakladı. Arbede sırasında U.Ç. de yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekibin yaptığı kontrolde S.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözyaşları içinde konuşan anne Safiye Gideroğlu, "Kızım, daha önce eşini bir kadınla yakalamış. Kızım ayrılmak istedi. Ben adalet istiyorum. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum" dedi.