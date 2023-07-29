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Estetikte yoğun ilgi! "500 bin kel, Türkiye'de mutluluk arıyor"

Dünyanın en önemli saç ekim merkezi Türkiye oldu. İspanyol medyası, “Her yıl 500 bin kel, Türkiye’de mutluluk arıyor. Türk saçı artık dünyaca ünlü” diye yazdı.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023 Güncelleme 29 Temmuz 2023
Estetikte yoğun ilgi! 500 bin kel, Türkiye’de mutluluk arıyor

Türkiye, estetik konusunda zirve yaptı... Özellikle saç ekim konusunda ise vazgeçilmez bir merkez haline gelirken, ilk sırayı İspanyollar aldı. İspanyol gazeteleri El Pais ile El Economista, Türkiye'ye övgü yağdırdı.

Türkiye'de saç ektirmekle ilgili geçen yıl bir film yapan İspanyollar, "Mutluluk için rota Türkiye" yorumunu yaptı. El pais, "500 bin kel, Türkiye'de mutluluk arıyor. Türk saçı artık dünyaca ünlü. 2 bin euroya hem tatil yapıyorsunuz hem de güzelleşiyorsunuz" diye yazdı. El Economista ise, "Svenson tarafından yürütülen araştırmalara göre, İspanyol erkeklerin yüzde 42,6'sı kellik konusunda yıkım yaşıyor.

Türkiye, estetik konusunda artık ilk tercih oldu. Cazibe merkezi Türkiye. İspanya'da ortalama 10.000 Euro'ya kadar mal olan saç ekimi, Türkiye'de çok daha ucuz" yorumunu yaptı. İspanya'daki birçok turizm acentesi, "saçları dökülen erkekler için" tur paketleri organize etmeye başladı.

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