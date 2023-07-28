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Sıcağa tokat! Nihayet serinledik

Günlerdir etkili olan kavurucu sıcaklar, önceki gün rekorları tazeledi. İstanbul 43.4’ü, İzmir ise 44.6 ile 85 yıllık rekoru kırdı. İki kentimiz yanarken, Tokat’ın Artova İlçesi 5.8 derece ile Batı’yı kıskandırdı...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023 Güncelleme 28 Temmuz 2023
Sıcağa tokat! Nihayet serinledik

Çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi aldı. Hava sıcaklıkları rekor üstüne rekor kırdı. Önceki gün İstanbul 43.4, İzmir ise 44.6 ile 'fırın' hayatını yaşattı. Resmi internet sitesindeki verilere göre dün saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu.

Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu. İzmir'in Urla İlçesi ise 44.6 ile vatandaşları klimaya mahkum etti. Rekor sıcaklığın kaydedildiği kentte bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı.

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken, Tokat'tın Artova İlçesi'nde hava sıcaklığı akşam saatlerinde hissedilir derecede azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat'ın Artova İlçesi, Türkiye'de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu.

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