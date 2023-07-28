Sıcağa tokat! Nihayet serinledik

Çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi aldı. Hava sıcaklıkları rekor üstüne rekor kırdı. Önceki gün İstanbul 43.4, İzmir ise 44.6 ile 'fırın' hayatını yaşattı. Resmi internet sitesindeki verilere göre dün saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu.

Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu. İzmir'in Urla İlçesi ise 44.6 ile vatandaşları klimaya mahkum etti. Rekor sıcaklığın kaydedildiği kentte bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı.