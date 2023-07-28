Konya’da feci kaza! 16 yaşındaki genç makas atarken ağaca çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 yaşındaki M.A.T. idaresindeki otomobil, seyir halindeki araçların arasında makas atması ve aşırı süratli olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru koparak savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 15 yaşındaki E.C. ile 15 yaşındaki M.R.Ö. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan E.C. ile M.R.Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hurdaya dönen araç emniyet otoparkına kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.