İstanbul’un köprüleri hepatit hastalığına dikkat çekti! Köprüler sarı renkte aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü, Dünya Hepatit Farkındalık Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.Her yıl hepatit teşhisi konulmuş olan bireylere ve hastalığa dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu kez de Dünya Hepatit Farkındalık Günü için ışıklandırıldı.

GÜNÜN İLK IŞIKLARINA KADAR DEVAM EDECEK

Sarı renkle her iki köprüde yapılan aydınlatma günün ilk ışıklarına kadar devam edecek.

HEPATİT NEDİR?

Hepatit karaciğerin iltihaplanmasıdır. Hepatit A, B veya C virüsü ile enfeksiyon, hepatitin en yaygın nedenleri arasındadır. Hepatit A sıklıkla kendi kendine iyileşse de hepatit B veya C tedavi edilmediğinde kronik inflamasyona, siroza, karaciğer kanserine ve hatta karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Hepatit riski taşıyanlar veya hepatiti olanlar için tarama, önleme, teşhis ve tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Hepatitin yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır.