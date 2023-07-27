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İstanbul'da su tüketiminde rekor: İSKİ'den tasarruf çağrısı

İstanbul'da kavurucu sıcaklar nedeniyle barajlardaki su oranınında kayda değer düşüş yaşandı. Kış boyunca yetersiz yağışlar nedeniyle yeterli ölçüde kaynak tazelemeyen barjlar alarm veriyor. Gerekli önlemleri almayan İSKİ, dün su tüketiminde rekor kırıldığı belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 06:58 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 06:58
İstanbul’da su tüketiminde rekor: İSKİ’den tasarruf çağrısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) abonelere gönderilen mesajda, dün su tüketiminde rekor kırıldığı belirtilerek, tasarruf çağrısında bulunuldu.

REKOR KIRILDI
İSKİ'den abonelerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, şehirde su tüketimini artırdığı vurgulandı.

Mesajda, şehre dün verilen suyun 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşıp, yeni bir rekor kırdığı aktarıldı.

Mesajda, "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

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