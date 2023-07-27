100 bin lira kira talebini reddeden kiracıya beyzbol sopalı saldırı

Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez'in (46) ev sahibi 30 bin lira olan kirasını 100 bin lira yapmak istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Eğilmez, iddiaya göre, ev sahibinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. 40 BİN LİRA TEKLİFİ

Ev sahipleriyle kiracılar arasında kira artışı anlaşmazlıkları sıkça yaşanıyor. Başakşehir'de iddiaya göre bu nedenle yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. 3 yıldır Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez'e ev sahibi kirasını artırması gerektiğini söyledi. Eğilmez son 1 yıldır ev sahibinin 30 bin lira olan ev kirasını 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia etti. Site içerisinde ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyen Hasan Eğilmez, ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti. Eğilmez'in iddiasına göre dün akşam saatlerinde ev sahibi ile site önünde karşılaştıklarında sözlü tartışma başladı. Eğilmez yanında çocukları olduğu için tartışmayı uzatmadan evine gitti.

BEYZBOL SOPALI SALDIRI

Akşam yürüyüş yapmak için tekrar sitenin önüne inen Hasan Eğilmez, bu kez, ev sahibi ve onun yanında bulunan 5-6 kişilik bir grupla karşılaştı. Eğilmez ev sahibi ile konuşmak isterken yanında bulunan diğer kişiler arkasından beyzbol sopasıyla saldırdı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Hasan Eğilmez'i arkadaşı hastaneye götürdü. Darp raporu alan Eğilmez karakola giderek ev sahibi ve kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Eğilmez yaşananları anlattı. "100 BİN LİRA KİRA İSTEDİ"

46 yaşındaki Hasan Eğilmez, "Başakşehir'de yaşıyorum ailemle birlikte. Dün başımızdan bir olay geçti. Bu zaten bir sene öncesine dayanıyor. Bildiğimiz bu kiracı ev sahibi olaylarından. Ev sahibi burada olmayacak bir bedel istedi. 100 bin lira kira istedi. Biz buradaki fiyatların ne olduğunu bildiğimiz için 40 bin liralık bir teklifte bulunduk. Burada bu dediğim rakamları geçen bir daire de yok zaten. Bunlar illa ki zorla kendilerinin tehditleriyle başka numaralarıyla devamlı bizi arayarak bir seneden beri taciz etmeye başladılar. Bu süreçte tabii ki eve kapıya dayanmalar devamlı telefonda arayışlar bizi dışarıda gördüklerinde sesli sesli bağırmalar. İnsanların içinde bir taraftan da rezil etme peşindelerdi kendileri.