İstanbul Büyükçekmece’deki bakım evinde yaşlı hastaya zulüm! 2 şüpheli tutuklandı

Bu anları çalışma arkadaşım Melek P. görüntüledi. Melek P. yönetimle sorun yaşayarak 2 hafta önce işten ayrılmış. Görüntüleri attığı başka bir arkadaşı sosyal medyada paylaşmış. Ben görüntüleri görünce kurumumu arayarak polise ifade vermek istediğimi söyledim. Yaşananlar şaka amaçlıydı" savunması yaptı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Görüntüleri çektiği iddia edilen ve gözaltına alınan diğer şüpheli Melek P.'nin ise "Görüntüleri kesinlikle ben çekmedim. Durum hakkında bilgim yok" dediği ortaya çıktı.

FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadelerine yer aldı. BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu ifadelere yer verdi: Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.