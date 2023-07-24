Arnavutköy’de korkutan yangın! Sünger deposundan iki binaya sıçradı

Bina dış cephelerini saran alevler bir daireye de sıçradı. Bina sakinlerinin panikle kendilerini dışarı attıkları yangın, itfaiyenin yoğun uğraşları sonucu söndürülürken bazı vatandaşlar ve yangına müdahale eden itfaiye erleri dumandan etkilendi.