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    Kadıköy'de polisten kaçan sürücünün çarptığı Doğanay Güzelgün'ün katili hala bulunamadı!

    Geçtiğimiz salı günü Kadıköy Bostancı Sahil Yolu'nda polis noktasından kaçmaya çalışan Temel Ünlü, bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarptı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bisikletli Doğanay Güzelgün'ün katili 4 gündür yakalanamadı. İşte sizler için derlediğimiz TAKVİM gazetesi 22 Temmuz tarihli yaşam haberleri...

    Takvim
    Katili hala bulunamadı

    Kadıköy Bostancı Sahil Yolu'nda geçtiğimiz salı Temel Ünlü, polis noktasından kaçmaya çalıştı. Bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarptı. Hastaneye kaldırılan Güzelgün, kurtarılamadı. Ünlü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. 4 gündür yakalanamadı. Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım." ifadesini kullandı.

    NUMBER VAN
    Van'da 30 yıldır arıcılık yapan Arı Adam" lakaplı Abdulvahap Semo, organik bala dikkati çekmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı. 2020 yılında üzerinde 49 kilogram arı toplayarak kendi rekorunu kırdı. Son denemesinde 60 kilograma çıkarmayı başardı. Hedefinin 65 kilograma ulaşıp dünya rekoru kırmak olduğunu anlattı.

    ELEKTRİK FACİASI
    Karaman Ermenek'te Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümünden yeni mezun olan Hamza Sağlam (18), komşusunun marangoz atölyesinde elektrik panosunun arızalanması üzerine harekete geçti. Panoyu tamir etmek istedi. Ancak elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


        ŞAHİT!
        Mersin'de Mete Soyutürk ile Rus uyruklu Daria, köpekleri sayesinde tanıştı. Evlenme kararı aldı. Can dostlarını, nikah şahidi yaptı.

        DOĞRUDAN NİKAHA
        Mersin'de yaşayan pet kuaförü Mete Soyutürk ile Rus uyruklu Daria, köpekleri sayesinde yaklaşık 1 yıl önce tanıştı. Bir süre sonra aralarındaki ilişkileri ilerleyen ikili, evlenmekte karar kıldı. Çiftin en büyük istediği temsili de olsa köpeklerinin nikah şahidi olmasıydı. Bu istekleri belediye tarafından olumlu karşılandı. "Boston" ve "Lyova" isimli köpekleri çiftin temsili şahitleri olarak yanlarında yer aldı. Renkli anların yaşandığı nikahta, çiftin evlilik cüzdanı da köpeklere verildi.



        EVE DÖNÜŞ
        Birçok antik eserin, Metropolitan Sanat Müzesi mütevellisi Shelby White'ın özel koleksiyonunda yer aldığı ortaya çıkmıştı. FBI'ın son operasyonunda, White'ın evindeki tarihi eserlerin sayısının 100'e yakın olduğu kesinleşti. Bu eserlerden 24 milyon dolar değerindeki Roma İmparatoru Lucius Verus'un bronz heykeli ile Perge Antik Kenti'ne ait Anadolu sütunlu bir lahitin dört bölümünün Türkiye'ye iade edeceği açıklandı.

        NOT DARBESİ
        2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları önceki gün açıklandı. 3.5 milyondan fazla adayın yarıştığı YKS ile ilgili istatistikler de ÖSYM tarafından paylaşıldı. O veriler, ilginç bir detayı da gözler önüne serdi. Sınavda oldukça yüksek netler çıkaran gençler diploma notu düşük olduğu için kendisinden daha az net çıkan bir adaydan neredeyse 5 bin sıra geriye düştü. Bu yıl TYT'de 391 puan alarak 88 bin 407'nci sıraya yerleşen bir adayın başarı sıralaması OBP eklenince 92 bin 704'e düştü. (Ceyda KARAASLAN)



            HAYATA AYK'İRİ'!
            Adana'da Onur Şener'in (45), istek parça söylemediği için öldürülmesiyle ilgili davada ilginç bir gelişme yaşandı. Hakim, merhumun iri yapılı olduğunu vurguladı. "Ancak 3 zanlı birleşip onu devirebilir" diyerek sanık Soyalp'in beraatine karşı çıktı.

            SEBEPSİZ SİPARİŞ İPTALİNE CEZA
            Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin denetimlerini sıklaştırırken, bu kez radara e-ticaret platformlarındaki bazı kötü niyetli satıcılar takıldı. Aldığı ürün siparişini fiyatının artacağı gerekçesiyle iptal ederek, yeniden satışa çıkaran art niyetli satıcılara uyarı geldi. Bu kişilere ceza kesildiği belirtildi.



            YAPAY BAŞROL
            1955'te bir otomobil kazasında hayatını kaybeden James Dean, 68 yıl sonra kamera karşısına geçiyor. Evet, yanlış okumadınız. Aktörün 'deepfake' videolarında kullanılana benzer bir yapay zeka (AI) teknolojisiyle oluşturulan klonu 90 dakikalık filmde rol alacak.



                PRiGOJiN FAZLA YAŞAMAZ
                CIA Başkanı William Burns, Rusya lideri Vladimir Putin'in, paralı asker şirketi Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin ile ilgili ne yapacağını düşünürken, zaman kazanmaya çalıştığını söyledi. Burns, "Putin genel olarak intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünen biri. Benim deneyimime göre Putin tam bir intikam havarisi ve Prigojin daha fazla cezadan kurtulabilirse şaşırırım" dedi.



                ÇOK HAVALI!
                Brezilyalı uçak imalatçısı Embraer, Sao Paulo kenti yakınlarında elektrikli uçan taksiler üretmek için bir fabrika inşa edeceğini duyurdu. Uçan taksilerin 2026'dan itibaren gökyüzünde olmaları bekleniyor. Şirket daha şimdiden yaklaşık 3 bin hava taksisi siparişi aldığını belirtti.



                1.3 MİLYON DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca bir milyon 350 bin lira devretti. 9 bilenler 5 bin 357'şer, 8 bilenler 473'er, 7 bilenler 88'er, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.

                KATİLİ HALA BULUNAMADI
                Kadıköy Bostancı Sahil Yolu'nda geçtiğimiz salı Temel Ünlü, polis noktasından kaçmaya çalıştı. Bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarptı. Hastaneye kaldırılan Güzelgün, kurtarılamadı. Ünlü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. 4 gündür yakalanamadı. Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım." ifadesini kullandı.

                FİLM GİBİ HİKAYE
                Adana'da 5 yaşındayken ailesi tarafından İncirlik'te görev yapan ABD'li bir aileye kız kardeşiyle birlikte evlatlık verilen Armağan Rice, 30 yıl sonra ailesini aramak için Türkiye'ye geldi. Adana'da biyolojik annesi Gülseren Say ve babası Şahin Say'ın yaşadığı evi bulan Armağan Rice, onların trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrendi. Amcası, halaları ve ablasıyla buluştuktan sonra da Türkiye'de kalmayı tercih etti. Önce Mersin'de, ardından Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını anlatan Rice, Manavgat'ta çalışırken Endonezyalı eşiyle tanıştığını ve evlendiğini, birkaç ay önce kız bebeklerinin dünyaya geldiğini anlattı. Bundan sonra ABD'ye dönmeyi düşünmediğini söyleyen Rice, "Türkiye'de doğdum ve Türkiye'de öleceğim" dedi.

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                Özdağ’dan bir bomba daha!
                Haberler Yaşam Kadıköy'de polisten kaçan sürücünün çarptığı Doğanay Güzelgün'ün katili hala bulunamadı!
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