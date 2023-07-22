Kadıköy'de polisten kaçan sürücünün çarptığı Doğanay Güzelgün'ün katili hala bulunamadı!





1.3 MİLYON DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca bir milyon 350 bin lira devretti. 9 bilenler 5 bin 357'şer, 8 bilenler 473'er, 7 bilenler 88'er, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.



KATİLİ HALA BULUNAMADI

Kadıköy Bostancı Sahil Yolu'nda geçtiğimiz salı Temel Ünlü, polis noktasından kaçmaya çalıştı. Bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarptı. Hastaneye kaldırılan Güzelgün, kurtarılamadı. Ünlü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. 4 gündür yakalanamadı. Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım." ifadesini kullandı.



FİLM GİBİ HİKAYE

Adana'da 5 yaşındayken ailesi tarafından İncirlik'te görev yapan ABD'li bir aileye kız kardeşiyle birlikte evlatlık verilen Armağan Rice, 30 yıl sonra ailesini aramak için Türkiye'ye geldi. Adana'da biyolojik annesi Gülseren Say ve babası Şahin Say'ın yaşadığı evi bulan Armağan Rice, onların trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrendi. Amcası, halaları ve ablasıyla buluştuktan sonra da Türkiye'de kalmayı tercih etti. Önce Mersin'de, ardından Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını anlatan Rice, Manavgat'ta çalışırken Endonezyalı eşiyle tanıştığını ve evlendiğini, birkaç ay önce kız bebeklerinin dünyaya geldiğini anlattı. Bundan sonra ABD'ye dönmeyi düşünmediğini söyleyen Rice, "Türkiye'de doğdum ve Türkiye'de öleceğim" dedi.

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