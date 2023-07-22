Kadıköy'de polisten kaçan sürücünün çarptığı Doğanay Güzelgün'ün katili hala bulunamadı!

Kadıköy Bostancı Sahil Yolu'nda geçtiğimiz salı Temel Ünlü, polis noktasından kaçmaya çalıştı. Bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarptı. Hastaneye kaldırılan Güzelgün, kurtarılamadı. Ünlü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. 4 gündür yakalanamadı. Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım." ifadesini kullandı.
NUMBER VAN
Van'da 30 yıldır arıcılık yapan Arı Adam" lakaplı Abdulvahap Semo, organik bala dikkati çekmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı. 2020 yılında üzerinde 49 kilogram arı toplayarak kendi rekorunu kırdı. Son denemesinde 60 kilograma çıkarmayı başardı. Hedefinin 65 kilograma ulaşıp dünya rekoru kırmak olduğunu anlattı.
ELEKTRİK FACİASI
Karaman Ermenek'te Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümünden yeni mezun olan Hamza Sağlam (18), komşusunun marangoz atölyesinde elektrik panosunun arızalanması üzerine harekete geçti. Panoyu tamir etmek istedi. Ancak elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.