69 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu!

Eyalet müfettişleri ve FBI ajanları, 84 yaşındaki White'a ait 89 esere el koydu. Koleksiyonundaki en değerli eserlerden biri olan Roma İmparatoru Lucius Verus'un yaklaşık 24 milyon dolar değerinde olduğu ve Türkiye'den çalındığı ortaya çıktı. İddiaya göre Türkiye'den kaçırılan 6 sanat eserinin el konulan parçalar içinde olduğu ve koleksiyonun toplam değerinin 69 milyon doları aştığına dikkat çekildi.