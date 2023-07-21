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    69 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu!

    3 milyar dolar servet olan Shelby White’ın New York’taki evine baskın düzenlendi. Operasyonda, Türkiye’den kaçırılan ve değeri 24 milyon dolar olan Roma İmparatoru Lucius Verus’un bronz heykeli de ele geçirildi...

    takvim.com.tr
    İm’para’tor baskını

    New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi mütevelli heyeti arasında yer alan Shelby White'ın Manhattan'daki evine önceki gün baskın düzenlendi.

    Eyalet müfettişleri ve FBI ajanları, 84 yaşındaki White'a ait 89 esere el koydu. Koleksiyonundaki en değerli eserlerden biri olan Roma İmparatoru Lucius Verus'un yaklaşık 24 milyon dolar değerinde olduğu ve Türkiye'den çalındığı ortaya çıktı. İddiaya göre Türkiye'den kaçırılan 6 sanat eserinin el konulan parçalar içinde olduğu ve koleksiyonun toplam değerinin 69 milyon doları aştığına dikkat çekildi.

    White'ın yetkililerle işbirliği yapmak zorunda olduğu belirtilirken, ölen eşi Leon Levy'nin bu çalıntı eserlerle ilgisinin olup olmadığı ise merak konusu. Bu arada, eserlerin kısa bir süre içinde Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.

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