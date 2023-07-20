Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.07.2023 13:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2023 13:33
    ABONE OL

    Son dakika: YKS birincileri Mustafa Özcan, Emre Ekici ve Namık Emre Acar başarılarının sırrını anlattı!

    Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS’nin açıklanmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. En çok merak edilen ise YKS birincilerinin kim olduğu ve nasıl başardıkları. YKS’nin birincileri başarılarının sırlarını anlattı. Sayısal birincilerinden Mustafa Özcan “İlkokuldan beri çalışma düzenim ve sistemim var” derken diğer sayısal birincisi Namık Emre Acar, “'Son sene çalışayım, yaparım' demedim. 12 senedir düzenli olarak çalıştım. Çıkacak sorulara odaklandım. Yeni nesil ÖSYM tarzı konulara çalıştım” dedi. Eşit ağırlık birincisi Emre Ekici'nin ise ailesinde başarı dolu bir mazi var. Ekici'nin anne ve babası birincilik için yarışırken tanışmış. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    YKS birincileri başarılarının sırrını anlattı!

    3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

    Açıklanan sınav sonuçlarının ardından birincilerin kim olduğu merak edildi. Ankara'dan birinci çıkan Mustafa Özcan, Isparta'dan Emre Ekici ve Konya'dan birinci çıkan Namık Emre Acar, başarılarının sırlarını anlattı.

    İLKOKULDAN BERİ DÜZENLİ ÇALIŞIYORUM
    Sınav sonuçlarını annesinden öğrendiğini ancak sonuçlara şaşırmadığını belirten Özcan, "İlkokuldan beri çalışma düzenim ve sistemim var, hep onu devam ettirdim. LGS'de bir derece elde etmedim, 0,26'lık dilimde yer almıştım ama üniversite sınavında birinci olmak istiyordum. Kendimi akademik olarak yukarı taşımak istediğim için lisede Yozgat'tan Ankara'ya geldim, bu bile büyük bir başarı." diye konuştu.

    Öğrenim gördüğü Atatürk Anadolu Lisesi hakkında çok araştırma yaptığını ifade eden Özcan, "En son ben girerken, yani 2019'da birinci çıkarmıştı. Ben mezun olurken de 'neden olmasın' diye düşünüyordum o duvarda birincilik fotoğrafımı görmeyi çok istiyordum. O da olacak." dedi.

    9. sınıftan beri üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Özcan, "Soru kaçırmamak için çok çalıştım. Sınavda Milli Eğitim Bakanlığının sorularından çıkacağı için kaynakları çok iyi takip ettim. Sözel alanında 1 yanlışım var. Onu da ilk önce doğru yapmıştım fakat son anda değiştirmiştim. Buna da pişmanlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Özcan, yurt dışında okumayı düşünmediğini, Türkiye'de mühendislik bölümü olan birkaç üniversite tercih edeceğini belirtti.

    Sınav sonucunun ardından kendisini arayan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a teşekkür eden Özcan, "Sabah 'Belki ÖSYM Başkanı arar' diye düşünüyordum. Arayınca da sevindim. Hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum." dedi.

    "LGS SONUCUNU FIRSATA ÇEVİRİP YOZGAT'TAN ANKARA'YA TAŞINMAYA KARAR VERDİK"
    Anne Derya Özcan da tarif edemeyecek kadar mutlu olduğunu belirtti. Sınav sonrasında netleri kontrol ettiklerini, bu yüzden de bu sonucu beklediklerini aktaran Özcan, "Gece saatlerinden itibaren sonuçların açıklanmasını bekliyorduk. Sık sık siteyi kontrol ettim. ÖSYM ekranında bu sonucu görmek mutluluğumuzu çok daha artırdı. Şaşırmadık, beklediğimiz bir tabloydu." diye konuştu.

        Mustafa'nın tek çocuk olduğunu, en iyi eğitimi alması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Özcan, "LGS sonucunu fırsata çevirip Yozgat'tan Ankara'ya taşınmaya karar verdik. İyi ki de gelmişiz. Öğretmenleri, Mustafa'ya en az bizim kadar inandı, destek oldu. Hiçbirinin hakkını ödemeyiz." dedi.

        Oğlunun, birinci sınıfta okumayı ilk öğrenen, orta okulda derece yapan bir çocuk olduğunu, başarısının asla tesadüf olmadığını dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

        "Ev seçimi yaparken bile okula yakınlığı tercih ettik ve evimizi okulun hemen karşısından seçtik. Yolda geçen vaktin Mustafa için kayıp bir vakit olmasını istemedik. Daha az yoruldu, çalışmaya daha çok vakit ayırdı. 9. sınıftan beri her yıl üniversite sınavına hazırlanır gibi çalıştık. Seviyesine uygun kaynakları seçmeye çalıştık. Pandemi dönemini ise fırsata çevirdik, konuları ertelemedik. Mustafa son senesinde 'Sınavda derece bekliyorum' diye bir hayal kurdu, biz de 'Yıldızları düşünen dağlar aşar, dağları aşan düz ovada kalır' diyerek hayallerine destek olmaya çalıştık. Bizi asla yanıltmadı, sonucu da aldık."

        Anne Özcan, sınava hazırlanacak gençlere ve ailelere, bakanlığın kitaplarını ve kaynaklarını kullanmalarını tavsiye etti.

        YENİ NESİL ÖSYM TARZI KONULARA ÇALIŞTIM
        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal birincisi olan Namık Emre Acar, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, başarısının düzenli çalışmayla geldiğini söyledi.

        AYT sayısalda birinciliği Atatürk Anadolu Lisesi'nden Mustafa Özcan ile paylaşan Namık Emre Acar, iyi sonuç alacağına inandığını ve beklentilerinin boşa çıkmadığını belirtti.

        Sınav sonuçlarının açıklandığı zamana kadar büyük heyecan yaşadığını anlatan Acar, "Birincilik biraz sürpriz oldu açıkçası. Biraz şaşırdık, ailecek çok mutlu olduk, sevindik. Düzenli çalışma süreci geçirdim. 'Son sene çalışayım, yaparım' demedim. 12 senedir düzenli olarak çalıştım. Çıkacak sorulara odaklandım. Yeni nesil ÖSYM tarzı konulara çalıştım. Bu da bana çok büyük bir katkı sağladı. Bu soruların benzerleri direkt karşıma çıktı. Güzel oldu." dedi.

        Mühendislik ve tıp fakültesi arasında tercih yapmakta zorlandığını aktaran Acar, "Ailemle iyi bir şey bekliyorduk zaten. İyi bir sonuç geldi. Tercih konusunda mühendislik biraz daha baskın geliyor. Yine üniversitelerde gezeceğim, bakacağım ve kararımı vereceğim inşallah." diye konuştu.

        Kamu hastanesinde doktor olan baba Ahmet Kürşad Acar da çok mutlu olduğunu, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

        Sonuçları heyecanla beklediklerine işaret eden Acar, "Bekliyorduk, çok başarılı bir öğrenciydi. Dirayetle çalışıyorduk. İlk baştan beri böyleydi, düzenli ve disiplinliydi. Sınava kadar da gerekeni yaptı. Bir yanlışı vardı, 'ilk 5 veya 10 olur mu' diye düşünüyorduk ama Allah böyle takdir etti. Birincilik nasipmiş. Çok mutluyuz." diye konuştu.

        Öğretmen olan anne Songül Acar ise doğum gününde oğlunun başarısıyla mutluluğunun arttığını kaydetti.

            AİLENİN BAŞARILARLA DOLU MAZİSİ

            YKS eşit ağırlık alanında Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Emre Ekici Türkiye birincisi olurken, sayısal alanda ise Türkiye 50.'ncisi oldu. Ekici, annesi Mine ve babası Yasin Ekici ile Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşını ziyaret etti.

            Basın toplantısı gerçekleştirerek başarısının sırrını anlatan Ekici, birinci olduğunu çevresinden öğrendiğini ifade etti. Ekici, "Eşit ağırlıkta Türkiye birincisi, sayısal alanda Türkiye 50'incisi oldum. Son 1 yıllık çalışmamım etkisi oldu. Geçmişten gele birikimimle sınavda başarılı oldum. Arkadaşlarımındı başarımda etkisi oldu. Aileme de çok teşekkür ediyorum. Türk gençliği olarak ülkemizi zor durumlardan çıkarıp, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için uğraşacağız. Benim haberim yoktu, çevremdekiler birinci olduğumuz söyledi, çok şaşırtıcı oldu, çünkü birincilik beklemiyordum. Sayısaldan tercih yapmayı düşünüyorum, henüz tercih konusunda kararsızım, meslek olarak ne istediğim konusunda net bir fikrim yok" diye konuştu.

            "EŞİMLE OKUL BİRİNCİLİĞİ İÇİN YARIŞIRKEN TANIŞTIK"

            Ekici'nin babası Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yakup Ekici, oğlunun başarısından büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Ekici, "20 yıllık meslek hayatımda ahlaklı öğrenciler yetiştirme gayreti içerisinde olurken, kendi çocuklarımı da aynı şekilde yetiştirme çabası içerisinde oldum. İnşallah vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olarak yoluna devam eder. Eşim Mine Ekici ile aynı lisedeydik, 1999 yılında İmam Hatip Lisesi'nden birlikte mezun olduk. Okul birinciliği için yarışırken tanıştık. Birincilik eşime nasip oldu ben de ikinci oldum. Sonra da Allah nasip etti ve evlendik. Yani birincilik bizde kaldı. Oğlum birinci olarak annesinin birinciliğini taçlandırdı" dedi.

            ANNE 28 ŞUBAT'TA TÜRBAN DAYATMASINDAN DOLAYI KAZANDIĞI BÖLÜMÜ OKUYAMADI
            Anne Mine Ekici ise, oğlunun başarısından büyük bir gurur duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:
            "Anne oğlumun derece almasını bekliyordum, ama olmazsa üzülür diye söyleyemiyordum. Çok mutluyum ve gururluyum. Oğlum vicdanı, ahlakı ve zekasıyla bize hiçbir zaman üzmedi. Oğlum beni gerçekten çok mutlu etti."

            Öte yandan, anne Mine Ekici'ni 1999 yılında kat sayı engeline rağmen Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandığı, ancak 28 Şubat sürecindeki başörtüsü ve ikna odaları gibi dayatmalardan dolayı okula kabul edilmeyeceği korkusu ile gidemediği ortaya çıktı. Ancak okuma azminden vazgeçmeyen anne Ekici'nin daha sonra ilahiyat fakültesini bitirdiği belirtildi.

            Vali Yiğitbaşı ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Emre'nin başarısıyla onurlandıklarını ifade ederek, öğrencilik dönemlerinde Emre'nin annesi ve babasının İmam Hatip Lisesi'nde birinci ve ikinci olmak için yarıştıklarını hatırlattı. Ailenin başarılı ile dolu bir mazilerinin olduğunu vurgulayan Vali Yiğitbaşı, "Bizim bu gayretlerimiz şehir olarak eğitimde daha da ileri adımlar gayret ettik göreve geldiğimizden beri hem Milli Eğitim Müdürümüz hem bizler" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hangi Kredi
            Haberler Yaşam Son dakika: YKS birincileri Mustafa Özcan, Emre Ekici ve Namık Emre Acar başarılarının sırrını anlattı!
                loading
                SON DAKİKA