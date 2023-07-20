3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
Açıklanan sınav sonuçlarının ardından birincilerin kim olduğu merak edildi. Ankara'dan birinci çıkan Mustafa Özcan, Isparta'dan Emre Ekici ve Konya'dan birinci çıkan Namık Emre Acar, başarılarının sırlarını anlattı.
İLKOKULDAN BERİ DÜZENLİ ÇALIŞIYORUM
Sınav sonuçlarını annesinden öğrendiğini ancak sonuçlara şaşırmadığını belirten Özcan, "İlkokuldan beri çalışma düzenim ve sistemim var, hep onu devam ettirdim. LGS'de bir derece elde etmedim, 0,26'lık dilimde yer almıştım ama üniversite sınavında birinci olmak istiyordum. Kendimi akademik olarak yukarı taşımak istediğim için lisede Yozgat'tan Ankara'ya geldim, bu bile büyük bir başarı." diye konuştu.
Öğrenim gördüğü Atatürk Anadolu Lisesi hakkında çok araştırma yaptığını ifade eden Özcan, "En son ben girerken, yani 2019'da birinci çıkarmıştı. Ben mezun olurken de 'neden olmasın' diye düşünüyordum o duvarda birincilik fotoğrafımı görmeyi çok istiyordum. O da olacak." dedi.
9. sınıftan beri üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Özcan, "Soru kaçırmamak için çok çalıştım. Sınavda Milli Eğitim Bakanlığının sorularından çıkacağı için kaynakları çok iyi takip ettim. Sözel alanında 1 yanlışım var. Onu da ilk önce doğru yapmıştım fakat son anda değiştirmiştim. Buna da pişmanlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Özcan, yurt dışında okumayı düşünmediğini, Türkiye'de mühendislik bölümü olan birkaç üniversite tercih edeceğini belirtti.
Sınav sonucunun ardından kendisini arayan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a teşekkür eden Özcan, "Sabah 'Belki ÖSYM Başkanı arar' diye düşünüyordum. Arayınca da sevindim. Hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum." dedi.
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Anne Derya Özcan da tarif edemeyecek kadar mutlu olduğunu belirtti. Sınav sonrasında netleri kontrol ettiklerini, bu yüzden de bu sonucu beklediklerini aktaran Özcan, "Gece saatlerinden itibaren sonuçların açıklanmasını bekliyorduk. Sık sık siteyi kontrol ettim. ÖSYM ekranında bu sonucu görmek mutluluğumuzu çok daha artırdı. Şaşırmadık, beklediğimiz bir tabloydu." diye konuştu.