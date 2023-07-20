9. sınıftan beri üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Özcan, "Soru kaçırmamak için çok çalıştım. Sınavda Milli Eğitim Bakanlığının sorularından çıkacağı için kaynakları çok iyi takip ettim. Sözel alanında 1 yanlışım var. Onu da ilk önce doğru yapmıştım fakat son anda değiştirmiştim. Buna da pişmanlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Özcan, yurt dışında okumayı düşünmediğini, Türkiye'de mühendislik bölümü olan birkaç üniversite tercih edeceğini belirtti.

Sınav sonucunun ardından kendisini arayan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a teşekkür eden Özcan, "Sabah 'Belki ÖSYM Başkanı arar' diye düşünüyordum. Arayınca da sevindim. Hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum." dedi.

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Anne Derya Özcan da tarif edemeyecek kadar mutlu olduğunu belirtti. Sınav sonrasında netleri kontrol ettiklerini, bu yüzden de bu sonucu beklediklerini aktaran Özcan, "Gece saatlerinden itibaren sonuçların açıklanmasını bekliyorduk. Sık sık siteyi kontrol ettim. ÖSYM ekranında bu sonucu görmek mutluluğumuzu çok daha artırdı. Şaşırmadık, beklediğimiz bir tabloydu." diye konuştu.