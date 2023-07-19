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    Migros P&G Oral B Kampanyası kazandırdı! İşte asil ve yedek talihliler | Apple iPhone, Apple IPAD, Apple AirPods...

    Migros P&G Oral B Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 18.05.2023 tarihli izniyle düzenlenen Migros P&G Oral B Kampanyası dahilinde talihliler; Apple iPhone 14 128 GB (Hat ve kart hariçtir) , Apple IPAD 10. Nesil, Apple AirPods (3.Nesil) ve Lightning Şarj Kutusu kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

    Migros P&G Oral B Kampanyası kazandırdı

    Migros P&G Oral B Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte asil ve yedek talihliler...



    APPLE İPHONE 14 128 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER (HAT VE KART HARİÇTİR)



    APPLE İPHONE 14 128 GB KAZANAN YEDEK TALİHLİLER (HAT VE KART HARİÇTİR)



        APPLE IPAD 10. NESİL KAZANAN ASİL TALİHLİLER



        APPLE IPAD 10. NESİL KAZANAN YEDEK TALİHLİLER



        APPLE AİRPODS (3.NESİL) VE LİGHTNİNG ŞARJ KUTUSU KAZANAN ASİL TALİHLİLER
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            6 milyon kişiye fark ’zam’anı
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