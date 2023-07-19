HAVA DURUMU |Sıcaklıklar rekora gidiyor! Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkmayın | 19 Temmuz 2023 hava durumu

RİSKLİ GÜNLER KAPIDA

İklim değişikliğinin cilt kanseri üzerindeki etkilerini vurgulayan uzmanlar "Daha sıcak ve güneşli iklimler ile karşı karşıyayız. Artan sıcaklıklar, insanların güneşe daha fazla maruz kalmasına neden oluyor ve cilt kanser riskini artıyor. Leeds Üniversitesinde yapılan bir çalışmayla ilgili klinisyen Julia Newton-Bishop, 'Hava sıcaklıkları bu şekilde devam ederse güneş yanıklarının artacağını ve daha sonraki yıllarda cilt kanseri türü olan Melanom'un görülme sıklığının yükseleceği uyarısında bulunuyor" dedi.