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    • Yaşam
    • 19.07.2023 10:05
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    • 19.07.2023 10:26
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    HAVA DURUMU |Sıcaklıklar rekora gidiyor! Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkmayın | 19 Temmuz 2023 hava durumu

    Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinde yağmur geçişleri görülürken, diğer bölgelerde yüksek sıcaklık etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Uzmanlar aşırı sıcakların cilt kanseri riskini daha da arttırdığına dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan İstanbullulara önümüzdeki 4 günün kritik olması sebebiyle hafta sonu dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunuldu. İşte il il son dakika hava durumu raporu...

    takvim.com.tr
    Sıcaklıklar rekora gidiyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    DIŞARI ÇIKMAYIN
    Uzmanlar, İstanbullulara önümüzdeki 4 günün kritik olması sebebiyle hafta sonu dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

    SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UYARI
    Bugünden itibaren etkili olması beklenen sıcak havaya karşı Sağlık Bakanlığı da bir uyarı yayınladı.

    "Aşırı Sıcak Havadan En Çok Etkilenen Kişiler" denilen uyarıda, "Kronik hastalığı olanlar, 65 ve üstü yaştakiler, dört yaşından küçük çocuklar, obeziteden etkilenenler, gebeler özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" denildi.

        RİSKLİ GÜNLER KAPIDA
        İklim değişikliğinin cilt kanseri üzerindeki etkilerini vurgulayan uzmanlar "Daha sıcak ve güneşli iklimler ile karşı karşıyayız. Artan sıcaklıklar, insanların güneşe daha fazla maruz kalmasına neden oluyor ve cilt kanser riskini artıyor. Leeds Üniversitesinde yapılan bir çalışmayla ilgili klinisyen Julia Newton-Bishop, 'Hava sıcaklıkları bu şekilde devam ederse güneş yanıklarının artacağını ve daha sonraki yıllarda cilt kanseri türü olan Melanom'un görülme sıklığının yükseleceği uyarısında bulunuyor" dedi.

        Özellikle sıcaklıkların rekor seviyede artması, durumun ciddiyetini gösterdiğinei işaret eden uzamnlar, sağlık açısından çok riskli günlerin kapıda olduğunu ifade etti.

        ERZİNCAN İÇİN UYARI
        Erzincan'da sıcak hava kendini iyice hissettirirken uzmanlar yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlara karşı uyarıda bulundu.
        Uyarıda, "Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir'' denildi.

        Öte yandan Erzincan'da gün içerisinde en yüksek sıcaklık 35 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için Girlevik Şelalesinin yolunu tuttu.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
        MARMARA
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

            KIRKLARELİ °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            KOCAELİ °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

            EGE
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            DENİZLİ °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            İZMİR °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

                MANİSA °C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                AKDENİZ
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADANA °C, 36°C
                Az bulutlu ve açık

                ANTALYA °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                HATAY °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                MERSİN °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

                İÇ ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 32°C
                Az bulutlu ve açık

                ESKİŞEHİR °C, 32°C
                Az bulutlu ve açık

                KONYA °C, 31°C
                Az bulutlu ve açık

                YOZGAT °C, 26°C
                Az bulutlu ve açık

                BATI KARADENİZ
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                    BOLU °C, 29°C
                    Az bulutlu ve açık

                    DÜZCE °C, 30°C
                    Az bulutlu ve açık

                    KASTAMONU °C, 30°C
                    Az bulutlu ve açık

                    ZONGULDAK °C, 25°C
                    Az bulutlu ve açık

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    AMASYA °C, 29°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    SAMSUN °C, 28°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    TOKAT °C, 28°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    TRABZON °C, 26°C
                    Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    DOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                        ERZURUM °C, 27°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        KARS °C, 24°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        MALATYA °C, 34°C
                        Az bulutlu ve açık

                        VAN °C, 27°C
                        Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                        DİYARBAKIR °C, 40°C
                        Az bulutlu ve açık

                        GAZİANTEP °C, 38°C
                        Az bulutlu ve açık
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                            Haberler Yaşam HAVA DURUMU |Sıcaklıklar rekora gidiyor! Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkmayın | 19 Temmuz 2023 hava durumu
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